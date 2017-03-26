Winners of the 32nd annual Stellar Awards for gospel music

Here is a list of winners from the 32nd annual Stellar Awards for gospel music. The event and ceremony was held in Las Vegas Saturday.
Category #1
ARTIST OF THE YEAR
- TAMELA MANN, ONE WAY, TILLY MANN
Category #2
SONG OF THE YEAR
- MADE A WAY, TRAVIS GREENE, RCA INSPIRATION
Category #3
MALE VOCALIST OF THE YEAR
- TRAVIS GREENE, THE HILL, RCA INSPIRATION
CATEGORY #4
ALBERTINA WALKER FEMALE VOCALIST OF THE YEAR
- TAMELA MANN, ONE WAY, TILLY MANN
CATEGORY #5
GROUP/DUO OF THE YEAR
- MYRON BUTLER & LEVI, ON PURPOSE, MOTOWN GOSPEL
CATEGORY #6
NEW ARTIST OF THE YEAR
- BRI (BRIANA BABINEAUX), KEYS TO MY HEART, MARQUIS BOONE/TYSCOT RECORDS
CATEGORY #7
CD OF THE YEAR
- THE HILL, TRAVIS GREENE, RCA INSPIRATION
CATEGORY #8
CHOIR OF THE YEAR
- HEZEKIAH WALKER, AZUSA THE NEXT GENERATION 2: BETTER, AZUSA, INC./eONE MUSIC
CATEGORY #9
PRODUCER OF THE YEAR
- MYRON BUTLER, TAMELA MANN, KIRK FRANKLIN, TIMBERLAND, ERIC DAWKINS, KING LOGAN, SHAUN MARTIN & DAVID MANN, ONE WAY (TAMELA MANN), TILLY MANN
CATEGORY #10
CONTEMPORARY GROUP/DUO OF THE YEAR
- MYRON BUTLER & LEVI, ON PURPOSE, MOTOWN GOSPEL
CATEGORY #12
CONTEMPORARY MALE VOCALIST OF THE YEAR
- TRAVIS GREENE, THE HILL, RCA INSPIRATION
CATEGORY #13
TRADITIONAL MALE VOCALIST OF THE YEAR
- DONNIE MCCLURKIN, THE JOURNEY (LIVE), RCA INSPIRATION
CATEGORY #14
CONTEMPORARY FEMALE VOCALIST OF THE YEAR
- BRI (BRIANA BABINEAUX), KEYS TO MY HEART, MARQUIS BOONE/TYSCOT RECORDS
CATEGORY #15
TRADITIONAL FEMALE VOCALIST OF THE YEAR
- TAMELA MANN, ONE WAY, TILLY MANN
CATEGORY #16
CONTEMPORARY CD OF THE YEAR
- THE HILL, TRAVIS GREENE, RCA INSPIRATION
CATEGORY #17
TRADITIONAL CD OF THE YEAR
- ONE WAY, TAMELA MANN, TILLY MANN
CATEGORY #18
URBAN/INSPIRATIONAL SINGLE OR PERFORMANCE OF THE YEAR
- GOD PROVIDES - ONE WAY, TAMELA MANN, TILLY MANN
CATEGORY #19
MUSIC VIDEO OF THE YEAR
- WANNA BE HAPPY - LOSING MY RELIGION (KIRK FRANKLIN), ROCK JACOBS, FO YO SOUL/RCA RECORDS
CATEGORY #20
TRADITIONAL CHOIR OF THE YEAR
- CHICAGO MASS CHOIR, WE GIVE YOU PRAISE, NEW HAVEN RECORDS
CATEGORY #21
CONTEMPORARY CHOIR OF THE YEAR
- HEZEKIAH WALKER, AZUSA THE NEXT GENERATION 2: BETTER, AZUSA, INC./eONE MUSIC
CATEGORY #23
SPECIAL EVENT CD OF THE YEAR
- WOW GOSPEL 2016, VARIOUS ARTISTS, RCA INSPIRATION
CATEGORY #24
RAP HIP HOP GOSPEL CD OF THE YEAR
- I AM JUSTICE, CANTON JONES, CAJO INTERNATIONAL
CATEGORY #25
YOUTH PROJECT OF THE YEAR
- JOSHUA'S TROOP, IT'S MY TIME, NEW HAVEN RECORDS
CATEGORY #26
QUARTET OF THE YEAR
- KEITH "WONDERBOY" JOHNSON, TIMELESS MUSIC MOVEMENT, VOLUME 1, WONDERSPIRIT PRODUCTIONS RECORDS
CATEGORY #27
RECORDED MUSIC PACKAGING OF THE YEAR
- ANNIE STOLL, THE HILL (TRAVIS GREENE), RCA INSPIRATION
CATEGORY #28
PRAISE AND WORSHIP CD OF THE YEAR
- THE HILL, TRAVIS GREENE, RCA INSPIRATION
JAMES CLEVELAND LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
SPENCER TAYLOR, THE HIGHWAY QC'S
AMBASSADOR DR. BOBBY JONES LEGEND AWARD
REV. CLAY EVANS
THOMAS A. DORSEY MOST NOTABLE ACHIEVEMENT AWARD
HARVEY WATKINS, JR., THE CANTON SPIRITUALS
GOSPEL RADIO OF THE YEAR WINNERS
MAJOR MARKET OF THE YEAR
- WIGO - AM 1570, ATLANTA, GA, LARRY YOUNG
LARGE MARKET OF THE YEAR
- WOKB 1680AM, ORLANDO, SHANTI PERSAUD
MEDIUM MARKET OF THE YEAR
- PRAISE 104.7 FM WPZZ 104.7, RICHMOND, REGINALD BAKER
SMALL MARKET OF THE YEAR
- WIMG 1300 AM, TRENTON, ED LONG
INTERNET STATION OF THE YEAR
- SOAR RADIO, SOARRADIO.COM, JUSTIN FRANCIS
GOSPEL ANNOUNCER OF THE YEAR
- MICHAEL CHANDLER, WFMI - REJOICE MUSICAL SOUL FOOD
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