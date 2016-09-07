Spotted @ Muscogee County Jail DUI arrests 9-7-2016

JAIL DATE: 09/03/2016 NAME: DIANA SCOTT YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: F CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/03/2016 NAME: JAMES A DOWDING YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;SPEEDING
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/03/2016 NAME: JAMES K HEDDEN YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: RECKLESS DRIVING;DRIVING UNDER THE INFLUENCE
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/03/2016 NAME: TORI E BRIGGS YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: F CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/03/2016 NAME: WILLIAMS MULLINS YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: M CHARGES: PERSON UNDER AGE OF 21 DUI;SPEEDING
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/02/2016 NAME: BRENDON CONNOR YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;DRIVING ON DIVIDED HIGHWAY
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/02/2016 NAME: KATHRINE MORAN YEAR OF BIRTH: 1960 RACE: W SEX: F CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/02/2016 NAME: SYLVIA LAWRENCE YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: B SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/01/2016 NAME: DUSHAWN D HARPER YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.REC.CT.(CIELINSKI);DRIVING UNDER THE INFLUENCE
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/01/2016 NAME: GABRIELLE T DAVIS YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: F CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/01/2016 NAME: LAVONTA LOWE YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08;SPEEDING
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/01/2016 NAME: SANTIAGO F SABINO YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;SPEEDING
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 08/30/2016 NAME: BALBINO OCHOA-VALLEJO YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;NO STATE DRIVERS LICENSE;OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICLE
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JAIL DATE: 09/04/2016 NAME: JAMES M MADDEN YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
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JAIL DATE: 09/04/2016 NAME: RODGER H MITCHELL YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: NO STATE DRIVERS LICENSE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;DRIVING UNDER THE INFLUENCE
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