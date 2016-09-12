Spotted @ Muscogee County Jail 9-12-16: DUI arrests

JAIL DATE: 09/12/2016 NAME: TONY WALKER YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;STRIKING A FIXED OBJECT
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/11/2016 NAME: JONI WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;SPEEDING
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/10/2016 NAME: DEREK R COOPER YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/10/2016 NAME: JESSICA J NOBLE YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: F CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/10/2016 NAME: KRISTINA L MARTIN YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: F CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;SPEEDING
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/10/2016 NAME: LORI B BEDGOOD YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: F CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/10/2016 NAME: SHAHEEM M WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI DRUGS LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/10/2016 NAME: VIRGINIA WILSON YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08;SPEEDING
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/09/2016 NAME: ANDREW T HARIKE YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/09/2016 NAME: DARRYL STEVENS YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;SPEEDING
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/09/2016 NAME: RICHARD ROSADO YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/07/2016 NAME: JAMIE L HAGAN YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/06/2016 NAME: DENNIS STEPHENS YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;NO STATE TAG
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/12/2016 NAME: ADRIAN C SMALL YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;NO STATE DRIVERS LICENSE;DRIVING ON WRONG SIDE OF ROADWAY
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JAIL DATE: 09/12/2016 NAME: PAUL COLLINS YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;NO STATE DRIVERS LICENSE;SPEEDING
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