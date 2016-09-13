Spotted @ Muscogee County Jail 9-12-2016

JAIL DATE: 09/11/2016 NAME: ALISCIA D PETTIT YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY DECEPTION
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JAIL DATE: 09/11/2016 NAME: CHARLENE J ABDULLAH YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY CONVERSION
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JAIL DATE: 09/11/2016 NAME: DAVID POTTENGER YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
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JAIL DATE: 09/11/2016 NAME: LEROY MILES YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED STALKING
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JAIL DATE: 09/11/2016 NAME: TERRELL STANLEY YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE;AGGRAVATED STALKING;CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE;NO PROOF OF INSURANCE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
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JAIL DATE: 09/10/2016 NAME: ANTHONY R MORRIS YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: SIMPLE BATTERY;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
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JAIL DATE: 09/10/2016 NAME: CORINTHIAN EDMONDS YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH);FOLLOWING TOO CLOSE;STOP SIGN;WRONG SIDE, HILL OR CURVE;REGISTRATION,SUSPENDED, CANCELED, OR REVOKED.;SPEEDING
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JAIL DATE: 09/10/2016 NAME: DAVID RODGERS YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;STOP SIGN;UNSAFE TIRES;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
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JAIL DATE: 09/10/2016 NAME: JASON P DOWDNEY YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;NO STATE TAG
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JAIL DATE: 09/10/2016 NAME: KIMBER WHITE YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD
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JAIL DATE: 09/10/2016 NAME: MICHAEL J BARCUS YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
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JAIL DATE: 09/10/2016 NAME: QUENTIN M JACKSON YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
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JAIL DATE: 09/10/2016 NAME: SYNDARRIAN K COBB YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
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JAIL DATE: 09/10/2016 NAME: THOMAS R WYATT YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
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JAIL DATE: 09/09/2016 NAME: DALLAS THORNTON YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);VIO.OF PROB.ST.CT.(RICHARDSON)
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JAIL DATE: 09/09/2016 NAME: DANNYE A MCCALL YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.ST.CT.(RICHARDSON)
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JAIL DATE: 09/09/2016 NAME: DAVIAN A BRANTLEY YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.ST.CT.(PRATHER)
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JAIL DATE: 09/09/2016 NAME: JOE H JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1959 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);CONTEMPT OF S.C.(MCBRIDE)
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JAIL DATE: 09/09/2016 NAME: KENNETH E JERNIGAN YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (SOUTH CAROLINA)
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JAIL DATE: 09/09/2016 NAME: PHILLIP W SPENCER YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: CONTEMPT OF S.C.(MCBRIDE)
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JAIL DATE: 09/09/2016 NAME: SARAH POE YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;IMPROPER HEADLIGHTS;NO STATE TAG;ROBBERY;FAILURE TO EXHIBIT LICENSE
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JAIL DATE: 09/09/2016 NAME: STEVE R CARVER YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
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JAIL DATE: 09/09/2016 NAME: YOLANDA CRAWFORD YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: F CHARGES: ARMED ROBBERY
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JAIL DATE: 09/08/2016 NAME: ALONZO VAUGHN YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE
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JAIL DATE: 09/08/2016 NAME: ANTONETTE CAGE YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(ALLEN)
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JAIL DATE: 09/08/2016 NAME: JIMMIE S DUFFY YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
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JAIL DATE: 09/08/2016 NAME: JOHNNY M NICHOLSON YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
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JAIL DATE: 09/08/2016 NAME: JUSTIN FORD YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
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JAIL DATE: 09/08/2016 NAME: MADISON LAFFERTY YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
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JAIL DATE: 09/08/2016 NAME: NARADA M COLBERT YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: CROSSING OF GUARDLINES WITH DRUGS;POSSESSION OF WEAPONS, INTOXICANTS, DRUGS,
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JAIL DATE: 09/08/2016 NAME: QUINCY P JONES YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);SPEEDING;NO STATE DRIVERS LICENSE
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JAIL DATE: 09/08/2016 NAME: RYAN THOMAS YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;VIO.OF PROB.REC.CT.(CIELINSKI);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
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JAIL DATE: 09/08/2016 NAME: SHAHE O SHEPPARD YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.ST.CT.(PRATHER)
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JAIL DATE: 09/08/2016 NAME: THOMAS R DICKERSON YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM
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JAIL DATE: 09/08/2016 NAME: TIFFANY Y MORGAN YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: F CHARGES: LOITERING FOR PURPOSE OF SODOMY,PROSTITUTION,PIMP;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
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JAIL DATE: 09/08/2016 NAME: TY'SHAUN SYLVESTER YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;AGGRAVATED ASSAULT
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JAIL DATE: 09/07/2016 NAME: ANTONIO L FOWLER YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;SIMPLE BATTERY
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JAIL DATE: 09/07/2016 NAME: BOBBY THOMAS YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: CRIMINAL ATTEMPT - BURGLARY;BURGLARY 1ST DEGREE;VIO.OF PROB.REC.CT.(BUCKNER)
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JAIL DATE: 09/07/2016 NAME: CORDARIUS J WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: STOP SIGN;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;VIO.OF PROB.REC.CT.(CIELINSKI);CRACKED WINDSHIELD OR REAR WINDOW
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JAIL DATE: 09/07/2016 NAME: DENNIS R HALL YEAR OF BIRTH: 1959 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);ROBBERY
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JAIL DATE: 09/07/2016 NAME: DESHAWN N HARRIS YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEG ALLOW CHILD TO WITNESS;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM
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JAIL DATE: 09/07/2016 NAME: DONALD E MORGAN JR. YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
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JAIL DATE: 09/07/2016 NAME: IRISH ADAMS YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
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JAIL DATE: 09/07/2016 NAME: JAMES R TIDWELL JR. YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY SHOPLIFTING;THEFT BY TAKING;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
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JAIL DATE: 09/07/2016 NAME: JIMMY L GONZALES YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: CRUELTY TO CHILDREN;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;THEFT BY TAKING
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JAIL DATE: 09/07/2016 NAME: JOSE O PACE YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: B SEX: M CHARGES: BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM;THEFT BY TAKING
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JAIL DATE: 09/07/2016 NAME: JOSHUA R SELLERS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
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JAIL DATE: 09/07/2016 NAME: KIMBERLY M JORDAN YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: SEX: F CHARGES: CRUELTY TO CHILDREN;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;THEFT BY TAKING
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JAIL DATE: 09/07/2016 NAME: LANARDO B WALTON YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
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JAIL DATE: 09/07/2016 NAME: MIYA M CURRY YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
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JAIL DATE: 09/07/2016 NAME: PARRISH C BERRY YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE;ENTER AN UNOCCUPIED DWELLING
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JAIL DATE: 09/07/2016 NAME: STEVEN SEALS YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.ST.CT.(RICHARDSON)
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JAIL DATE: 09/07/2016 NAME: TRENT E ROMAINE YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: SEX: M CHARGES: ARSON IN THE FIRST DEGREE
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JAIL DATE: 09/07/2016 NAME: TUIQUANA P DOWDELL YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
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JAIL DATE: 09/06/2016 NAME: ANTHONY R SHUTA YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
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JAIL DATE: 09/06/2016 NAME: ASHLEY BRYAN YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: F CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
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JAIL DATE: 09/06/2016 NAME: CHRISTOPHER LITTLE SR. YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: FAILURE TO EXHIBIT LICENSE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;UNSAFE TIRES
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JAIL DATE: 09/06/2016 NAME: COLBY CONNER YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
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JAIL DATE: 09/06/2016 NAME: CRAIG EDMONDS YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: NO STATE DRIVERS LICENSE;SEAT BELT;SIMPLE ASSAULT ATTEMPT TO COMMIT VIOLENT INJURY;TERRORISTIC THREATS;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);CRIMINAL TRESPASS
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JAIL DATE: 09/06/2016 NAME: JOSH FORD YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
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JAIL DATE: 09/06/2016 NAME: JOSHUA M MAJESTIC YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
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JAIL DATE: 09/06/2016 NAME: MICHAEL W TURNER YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: LITTERING;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;CHILD RESTRAINT
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JAIL DATE: 09/06/2016 NAME: SHERRY LUBIN YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
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JAIL DATE: 09/12/2016 NAME: LESTER L GRIFFIN YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
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JAIL DATE: 09/12/2016 NAME: NIKAL'YA LEDEZMA YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.REC.CT.(BUCKNER)
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JAIL DATE: 09/11/2016 NAME: ALBERT JELKS JR. YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: B SEX: M CHARGES: KIDNAPPING;AGGRAVATED BATTERY
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