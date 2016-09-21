Spotted @ Muscogee County Jail 9-21-16

JAIL DATE: 09/18/2016 NAME: QUINTIN JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;CRIMINAL ATTEMPT - ARMED ROBBERY;CARRYING A CONCEALED WEAPON
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/17/2016 NAME: AKATA ROBINSON YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: F CHARGES: FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE;NO STATE DRIVERS LICENSE;NO PROOF OF INSURANCE;VIO.OF PROB.REC.CT.(CIELINSKI);BEING IN PARK AFTER HOURS
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JAIL DATE: 09/17/2016 NAME: AMBER GAY YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING;THEFT BY DECEPTION
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JAIL DATE: 09/17/2016 NAME: BENNIE BLALOCK YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: W SEX: M CHARGES: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE;VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);TERRORISTIC THREATS
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JAIL DATE: 09/17/2016 NAME: CHARLES FLUELLEN JR. YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
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JAIL DATE: 09/17/2016 NAME: JAKAHIA D RICHARDSON YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY DECEPTION;THEFT BY TAKING;VIO.OF PROB.REC.CT.(BUCKNER)
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JAIL DATE: 09/17/2016 NAME: JAMES HERRING JR. YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.ST.CT.(PRATHER)
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JAIL DATE: 09/17/2016 NAME: KEION J VAUGHN YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
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JAIL DATE: 09/17/2016 NAME: LARRY CRAIN YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING;THEFT BY DECEPTION
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JAIL DATE: 09/17/2016 NAME: RICO A CORBIN YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;DISCHARGING FIREARM IN CITY LIMITS
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JAIL DATE: 09/17/2016 NAME: RYAN M BAILEY YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
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JAIL DATE: 09/16/2016 NAME: DAVID W MOORE YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.REC.CT.(BUCKNER)
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JAIL DATE: 09/16/2016 NAME: KARCEEN J BARNES YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
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JAIL DATE: 09/16/2016 NAME: KENJERALD B JORDAN YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: CRIMINAL ATTEMPT;CRIMINAL ATTEMPT - ARMED ROBBERY;MURDER;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C
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JAIL DATE: 09/16/2016 NAME: KENNETH J HENDERSON YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: W SEX: M CHARGES: BURGLARY 2ND DEGREE
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JAIL DATE: 09/16/2016 NAME: MARCUS SMITH YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);THEFT BY SHOPLIFTING
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JAIL DATE: 09/16/2016 NAME: MARY F WARD YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING
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JAIL DATE: 09/16/2016 NAME: PRATHER HILEY YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: ARMED ROBBERY;BURGLARY 1ST DEGREE
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JAIL DATE: 09/15/2016 NAME: BRANDON D DAVIS YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: ARMED ROBBERY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C
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JAIL DATE: 09/15/2016 NAME: DARRIUS HAWKINS YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE
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JAIL DATE: 09/15/2016 NAME: KRISTEN PITTMAN YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
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JAIL DATE: 09/15/2016 NAME: KYLE X SCOTT-WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
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JAIL DATE: 09/15/2016 NAME: PRESTON KINNEY YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
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JAIL DATE: 09/15/2016 NAME: TRAKETA MOSES YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
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JAIL DATE: 09/14/2016 NAME: ANTONIO M SHARPE YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
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JAIL DATE: 09/14/2016 NAME: BRENTTON S TUCKER YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
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JAIL DATE: 09/14/2016 NAME: CHARLES MCDANIEL YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;VIO.OF PROB.ST.CT.(RICHARDSON);POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
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JAIL DATE: 09/14/2016 NAME: CURTIS C BIGHEM YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
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JAIL DATE: 09/14/2016 NAME: DOGER D MARTIN YEAR OF BIRTH: 1957 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE
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JAIL DATE: 09/14/2016 NAME: JAMES R DUDLEY YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
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JAIL DATE: 09/14/2016 NAME: JARVIS HAMILTON YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.MUN.CT.(SMITH)
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JAIL DATE: 09/14/2016 NAME: KEYUNTIE THOMAS YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
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JAIL DATE: 09/13/2016 NAME: ALEXANDER STREETER YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;BURGLARY 1ST DEGREE
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JAIL DATE: 09/13/2016 NAME: ANTHONY P LEWIS YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
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JAIL DATE: 09/13/2016 NAME: BRANDON T EVANS YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM;CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE;SPEEDING;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POINTING A GUN OR PISTOL
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JAIL DATE: 09/13/2016 NAME: CYNTHIA GARNER YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
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JAIL DATE: 09/13/2016 NAME: DEBBIE L HARGER YEAR OF BIRTH: 1965 RACE: W SEX: F CHARGES: DRUGS TO BE KEPT IN ORIGNAL CONTAINER;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;THEFT BY SHOPLIFTING
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JAIL DATE: 09/13/2016 NAME: JEROME WALLACE YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: CONTEMPT OF S.C.(MCBRIDE);VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
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JAIL DATE: 09/13/2016 NAME: KRISTEN JORDAN YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING
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JAIL DATE: 09/13/2016 NAME: RANDY SCOTT YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;TRANS IN CON.SUB.OR MARIJ WITHIN 1000FT OF SCHOOL;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
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JAIL DATE: 09/13/2016 NAME: THOMAS RAINES YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
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JAIL DATE: 09/13/2016 NAME: TOM J CALLAHAN YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;DRUG RELATED OBJECTS/MINORS
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JAIL DATE: 09/13/2016 NAME: TRAVIS A MILLER YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE;POSSESSION OF WEAPONS, INTOXICANTS, DRUGS,
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JAIL DATE: 09/19/2016 NAME: CHASITY MCCORMICK YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;BEING IN PARK AFTER HOURS
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JAIL DATE: 09/19/2016 NAME: CHRISTY HOLT YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
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JAIL DATE: 09/19/2016 NAME: DEJUANTE GLOVER YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE;OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL;REGISTRATION,SUSPENDED, CANCELED, OR REVOKED.;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;RECKLESS DRIVING;LIGHTS REQUIRED
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JAIL DATE: 09/19/2016 NAME: JAMES D MOONEY YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;DISORDERLY CONDUCT
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JAIL DATE: 09/19/2016 NAME: JONATHAN MOORE YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
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JAIL DATE: 09/19/2016 NAME: MICHAEL A CHERRY YEAR OF BIRTH: 1965 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.REC.CT.(JOYNER);POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
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JAIL DATE: 09/19/2016 NAME: RAYMOND PALMER YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.REC.CT.(CIELINSKI)
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JAIL DATE: 09/19/2016 NAME: RYAN K RIGGS YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSSESSION, ETC DANGEROUS DRUGS;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;FAILURE TO GIVE SIGNAL
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JAIL DATE: 09/19/2016 NAME: STEVEN FUQUA YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
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JAIL DATE: 09/18/2016 NAME: CHARLES KITCHEN YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
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JAIL DATE: 09/18/2016 NAME: DAVID M RODGERS YEAR OF BIRTH: 1957 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
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JAIL DATE: 09/18/2016 NAME: DELLA C SIKES YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
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JAIL DATE: 09/18/2016 NAME: LEKENDRICK T MILES YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICLE
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