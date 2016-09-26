Spotted @ Muscogee County Jail 9-26-2016: DUI arrests

JAIL DATE: 09/25/2016 NAME: JOE B GREEN JR. YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;SPEEDING
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/24/2016 NAME: DAQUAN JOSEPH YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICLE
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/22/2016 NAME: JOSHUA T WALKER YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/22/2016 NAME: PATRICK J BEAVERS YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/21/2016 NAME: CANDACE COSBY YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: F CHARGES: ENDANGERING A CHILD 14 YEARS DRIVER ARRESTED DUI;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/24/2016 NAME: VIBHA PANVELKAR YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: F CHARGES: DUI; DRIVING WITHOUT VALID LICENSE
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/24/2016 NAME: MICHAEL GRICE YEAR OF BIRTH: 1951 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/21/2016 NAME: CHARLES LAVERTY YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 09/25/2016 NAME: CHRISTOPHER J BAKER YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;SPEEDING
Gorla, Lauren