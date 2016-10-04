Spotted @ Muscogee County Jail 10-03-2016

JAIL DATE: 10/02/2016 NAME: WALTER HENRY JR. YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
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JAIL DATE: 10/02/2016 NAME: WILLIE N FRAZIER YEAR OF BIRTH: 1938 RACE: B SEX: M CHARGES: FALSE STATEMENTS AND WRITINGS;THEFT BY CONVERSION
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JAIL DATE: 10/01/2016 NAME: CHERYL M YOUMANS YEAR OF BIRTH: 1965 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
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JAIL DATE: 10/01/2016 NAME: CIARA A WESTON YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY DECEPTION
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JAIL DATE: 10/01/2016 NAME: DAVID J ALLPORT YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
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JAIL DATE: 10/01/2016 NAME: DAVID G GIBSON JR. YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: DUTY UPON STRIKING FIXTURE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;TEXT/USE WIRELESS DEVICE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;FAILURE TO MAINTAIN LANE
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JAIL DATE: 10/01/2016 NAME: ELLIOTT C NILES YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
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JAIL DATE: 10/01/2016 NAME: EMANUAL STINSON YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;VIOLATION OF PAROLE;CHILD RESTRAINT
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JAIL DATE: 10/01/2016 NAME: JANA BERRY YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
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JAIL DATE: 10/01/2016 NAME: LORENZO STANFORD YEAR OF BIRTH: 1960 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);THEFT BY SHOPLIFTING
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JAIL DATE: 10/01/2016 NAME: REGINALD T MILLER YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);IDENTITY FRAUD/ELEMENTS OF OFFENSE
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JAIL DATE: 09/30/2016 NAME: DARRELL TUCKER YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
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JAIL DATE: 09/30/2016 NAME: DAVID ECHEVARRIAGONZALE YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: M CHARGES: CRIMINAL ATTEMPT - AGGRAVATED CHILD MOLESTATION;CRIMINAL ATTEMPT - STATUTORY RAPE
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JAIL DATE: 09/30/2016 NAME: EDWARD D HOLLOWAY YEAR OF BIRTH: 1956 RACE: W SEX: M CHARGES: CRIMINAL ATTEMPT - CHILD MOLESTATION;CRIMINAL ATTEMPT - STATUTORY RAPE
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JAIL DATE: 09/30/2016 NAME: JOHN SHATTUCK YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: W SEX: M CHARGES: CRIMINAL ATTEMPT - AGGRAVATED CHILD MOLESTATION;CRIMINAL ATTEMPT - STATUTORY RAPE
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JAIL DATE: 09/30/2016 NAME: LEWIS S BREWER YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: SPEEDING;SWITCHING OR REMOVING TAG;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);NO STATE TAG
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JAIL DATE: 09/30/2016 NAME: MARCUS ANGLIN YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: SPEEDING;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;VIO.OF PROB.REC.CT.(BUCKNER);FAILURE TO EXHIBIT LICENSE
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JAIL DATE: 09/30/2016 NAME: MICHAEL W BUSH JR. YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
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JAIL DATE: 09/30/2016 NAME: MISTY L PATTERSON YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
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JAIL DATE: 09/30/2016 NAME: RACHEL CARTER YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
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JAIL DATE: 09/30/2016 NAME: ROBIN E ROSENBLUM YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
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JAIL DATE: 09/30/2016 NAME: SHERRY L JONES YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);CRIMINAL TRESPASS
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JAIL DATE: 09/30/2016 NAME: TERIKA CRUMP YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.REC.CT.(BUCKNER)
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JAIL DATE: 09/30/2016 NAME: TYLER D YOUNGBLOOD YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY SHOPLIFTING;VIO.OF PROB.ST.CT.(PRATHER)
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JAIL DATE: 09/29/2016 NAME: JERRY WOLFE JR. YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
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JAIL DATE: 09/29/2016 NAME: KENNETH T STAFFORD YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING;VIOLATION OF PAROLE;CRIMINAL TRESPASS
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JAIL DATE: 09/29/2016 NAME: KIMBERLEY BAKER YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: F CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
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JAIL DATE: 09/29/2016 NAME: KWAME M KNIGHT YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
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JAIL DATE: 09/29/2016 NAME: NIGEL W THAMES YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
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JAIL DATE: 09/29/2016 NAME: TACARRA GANT YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: F CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
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JAIL DATE: 09/29/2016 NAME: WILEY MARTIN YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: M CHARGES: ESCAPE;BURGLARY
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JAIL DATE: 09/28/2016 NAME: AMY CORE YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: F CHARGES: IDENTITY FRAUD/ELEMENTS OF OFFENSE;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT
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JAIL DATE: 09/28/2016 NAME: ANTHONY SCOTT YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;NO PROOF OF INSURANCE;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE
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JAIL DATE: 09/28/2016 NAME: BOBBY TRIVETT YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);ENTER AN UNOCCUPIED DWELLING
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JAIL DATE: 09/28/2016 NAME: DERRICK KENNEDY YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
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JAIL DATE: 09/28/2016 NAME: JAQUAN SANKS YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: CRIMINAL TRESPASS;THEFT BY TAKING
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JAIL DATE: 09/28/2016 NAME: LATESHA MCLEOD YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
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JAIL DATE: 09/28/2016 NAME: SAFONZO GARNER YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.REC.CT.(CIELINSKI)
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JAIL DATE: 09/28/2016 NAME: STEVEN MCFARLAND YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (FLORIDA)
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JAIL DATE: 09/28/2016 NAME: YOLANDA D HOLT YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
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JAIL DATE: 09/27/2016 NAME: BRANDON D WHITE YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
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JAIL DATE: 09/27/2016 NAME: GREGORY B WILSON YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
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JAIL DATE: 09/27/2016 NAME: JOHN C BROWN YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
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JAIL DATE: 09/27/2016 NAME: MAURICE LUCAS YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
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JAIL DATE: 09/27/2016 NAME: TERRY A MAHONE YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
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JAIL DATE: 09/27/2016 NAME: THOMAS K TAYLOR YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);FAILURE TO REGISTER AS A STATE SEX OFFENDER
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JAIL DATE: 09/27/2016 NAME: WILLIAM HOWARD YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;FAILURE TO GIVE SIGNAL
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JAIL DATE: 09/29/2016 NAME: DESJUAN TOLIVER YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
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JAIL DATE: 10/01/2016 NAME: ALLAN WESTBERRY YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
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JAIL DATE: 10/02/2016 NAME: CAMERON HUDSON YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
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JAIL DATE: 10/02/2016 NAME: CYRUS SMITH YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;SEAT BELT
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JAIL DATE: 10/02/2016 NAME: DIANDRE DOWELL YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
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JAIL DATE: 10/02/2016 NAME: JORGE A MORALES-DOMINGUEZ YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM;CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEG ALLOW CHILD TO WITNESS;AGGRAVATED ASSAULT;AGGRAVATED STALKING;CRIMINAL TRESPASS
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JAIL DATE: 10/02/2016 NAME: SAMMY BROWN YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.REC.CT.(BUCKNER)
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 10/02/2016 NAME: THERANGELO BRAZIL YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
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