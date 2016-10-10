Spotted @ Muscogee County Jail 10-10-16: DUI arrests

JAIL DATE: 10/04/2016 NAME: MONICA CARTER YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;DUTY UPON STRIKING FIXTURE
JAIL DATE: 10/09/2016 NAME: BYRON J BURTON YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;SEAT BELT
JAIL DATE: 10/09/2016 NAME: DANIEL A RYCKMAN YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 10/09/2016 NAME: DAVID K WALLER YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO GIVE SIGNAL
JAIL DATE: 10/09/2016 NAME: JOHN B GUISINGER YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 10/07/2016 NAME: CHARLES SIMMONS YEAR OF BIRTH: 1960 RACE: SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 10/04/2016 NAME: BRANDON MILES YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 10/04/2016 NAME: DARRYL JAMES YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE