Spotted @ Muscogee County Jail 10-17-16

JAIL DATE: 10/16/2016 NAME: KENNETH D CARMICKLE YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE
JAIL DATE: 10/15/2016 NAME: STEPHEN C DRURY YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 10/13/2016 NAME: MELISSA S SORIANO YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: F CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;IMPROPER BRAKE LIGHTS;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED
JAIL DATE: 10/12/2016 NAME: DANIEL PARKER YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;INJURY OTHER THAN A SERIOUS INJURY
JAIL DATE: 10/12/2016 NAME: KENNETH R DENNIS YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;STOPPING IN STREET
JAIL DATE: 10/14/2016 NAME: TOBIAS O BULGER YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE
JAIL DATE: 10/12/2016 NAME: JONATHAN P YOUNG YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE