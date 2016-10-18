Spotted @ Muscogee County Jail 10-17-16

JAIL DATE: 10/16/2016 NAME: AIRICA PETERS YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 10/16/2016 NAME: ANTHONY HOUSTON YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;SIMPLE BATTERY
JAIL DATE: 10/16/2016 NAME: ASHLEY COOPER YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: F CHARGES: CONTEMPT OF COURT;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 10/16/2016 NAME: FREDRICK E BAILEY YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 10/16/2016 NAME: JOHN E COX YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;TRAFFICKING IN METHAMPHETAMINE;USE OF COMMUNICATION FACILITY IN COMMITTING CRIME;VIOLATION OF PAROLE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 10/16/2016 NAME: KATHERINE FORMBY YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: F CHARGES: CRUELTY TO CHILDREN;RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY
JAIL DATE: 10/16/2016 NAME: SHANSE GLOVER YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 10/15/2016 NAME: CHARLES M MAHONE JR. YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 10/15/2016 NAME: JERRY L DUGARD YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: W SEX: M CHARGES: IMPROPER TAIL LIGHTS;POSSESSION, ETC DANGEROUS DRUGS;RECKLESS DRIVING;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIO.OF PROB.S.C.(SMITH);FORGERY IN THE FOURTH DEGREE
JAIL DATE: 10/15/2016 NAME: SHANNON FAULKNER YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION, ETC DANGEROUS DRUGS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIOLATION OF PAROLE;ABANDONMENT OF CONTROLLED SUBSTANCE
JAIL DATE: 10/14/2016 NAME: ADRIAN BELIN YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 10/14/2016 NAME: ALEX HARRIS YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE;NO STATE DRIVERS LICENSE
JAIL DATE: 10/14/2016 NAME: COREY A CALHOUN YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA;RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;POSSESSION OF COCAINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 10/14/2016 NAME: DAVID L HENRY JR. YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;RECKLESS DRIVING;CHILD MOLESTATION - AGGRAVATED
JAIL DATE: 10/14/2016 NAME: DEQUIN K DOZIER YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;IMPROPER TAIL LIGHTS
JAIL DATE: 10/14/2016 NAME: GEORGE JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 10/14/2016 NAME: JAMIE LEE YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: W SEX: F CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;FALSE IMPRISONMENT
JAIL DATE: 10/14/2016 NAME: JASON COLWELL YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.ST.CT.(PRATHER)
JAIL DATE: 10/14/2016 NAME: JOHN E COLWELL YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: W SEX: M CHARGES: BURGLARY;FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE
JAIL DATE: 10/14/2016 NAME: KENNETH SINGLETARY JR. YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED STALKING
JAIL DATE: 10/14/2016 NAME: KRISTIN F NETHERTON YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 10/14/2016 NAME: MARVIN B BROOKS YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 10/14/2016 NAME: RAMON BROOKS YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED STALKING
JAIL DATE: 10/14/2016 NAME: RICKY TATUM YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE;BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM
JAIL DATE: 10/14/2016 NAME: TOBIAS O BULGER YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;NO STATE DRIVERS LICENSE;NO PASSING
JAIL DATE: 10/14/2016 NAME: VERNETTA GILLISPIE YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.REC.CT.(CIELINSKI)
JAIL DATE: 10/13/2016 NAME: ARCHIE L ZANDERS YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 10/13/2016 NAME: BRANDON ALLEN YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 10/13/2016 NAME: BYRON CLARK YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 10/13/2016 NAME: GREGORY C ALLRIDGE YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: ROBBERY;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 10/13/2016 NAME: JAZMINE C VAUGHN YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 10/13/2016 NAME: LEVI JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 10/13/2016 NAME: RODRECUZ BOYD YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 10/13/2016 NAME: TIFFANY C PRICE YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 10/12/2016 NAME: ALISHA TORRES YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 10/12/2016 NAME: BILL MCNAIR YEAR OF BIRTH: 1949 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 10/12/2016 NAME: BRANDI LANE YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;TRAFFICKING IN HEROIN;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 10/12/2016 NAME: CHRIS FLOYD YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 10/12/2016 NAME: JASON KING YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: M CHARGES: FALSE IMPRISONMENT;AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 10/12/2016 NAME: JEFFERY M STIVARIUS YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;TRAFFICKING IN HEROIN;USE OF COMMUNICATION FACILITY IN COMMITTING CRIME;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 10/12/2016 NAME: JOHNNY BELL YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: STOP SIGN;RECKLESS DRIVING;THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;CROSSING CENTER LINE
JAIL DATE: 10/12/2016 NAME: KLENTIN T CAMPBELL YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 10/12/2016 NAME: MICHAEL BARKER JR. YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF CERTAIN;BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 10/12/2016 NAME: MICHAEL P FOX JR. YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.REC.CT.(CIELINSKI)
JAIL DATE: 10/12/2016 NAME: MITCHELL MARSHALL YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: MOTOR VEHICLE INSURANCE REQUIRMENT;USE OF LICENSE PLATE TO CONCEAL IDENTITY OF VEHICL;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 10/12/2016 NAME: TOBIAS T DAVIS YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 10/12/2016 NAME: WILLIAM SNIPES YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 10/11/2016 NAME: DAMION D CROMWELL YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 10/11/2016 NAME: DEXTER B WALKER YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 10/11/2016 NAME: DEXTER E SUGGS YEAR OF BIRTH: 1959 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.MUN.CT.(TILLERY);VIO.OF PROB.REC.CT.(BUCKNER)
JAIL DATE: 10/11/2016 NAME: HUNTER M TILLIS YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 10/11/2016 NAME: JONATHAN M FINNEY YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
JAIL DATE: 10/11/2016 NAME: LAWRENCE B JACKSON YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY DECEPTION;SIMPLE BATTERY
JAIL DATE: 10/11/2016 NAME: MARCUS D ELLIS YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: NO PROOF OF INSURANCE;REGISTRATION,SUSPENDED, CANCELED, OR REVOKED.;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;VIO.OF PROB.REC.CT.(CIELINSKI);FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 10/11/2016 NAME: MARKELL JORDAN YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 10/11/2016 NAME: MICHAEL RAWLS YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);FAILURE TO REGISTER AS A STATE SEX OFFENDER
JAIL DATE: 10/11/2016 NAME: NICHOLAS THOMAS YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: ROBBERY;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM
JAIL DATE: 10/11/2016 NAME: SERGIO MAYFIELD YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);SEAT BELT
JAIL DATE: 10/11/2016 NAME: SUSAN K WYATT YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 10/11/2016 NAME: TERRY MOORE YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: M CHARGES: NO STATE DRIVERS LICENSE;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED