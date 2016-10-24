Spotted @ Muscogee County Jail 10-24-16: DUI arrests

JAIL DATE: 10/22/2016 NAME: GARRETT L MARTINEZ YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;IMPROPER HEADLIGHTS
JAIL DATE: 10/22/2016 NAME: JEREMIAH A HUMKE YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 10/22/2016 NAME: MARCUS A RAMOS YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08;SPEEDING
JAIL DATE: 10/22/2016 NAME: MICHAEL S OWENS YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 10/22/2016 NAME: NELSON DAVIS III YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FOLLOWING TOO CLOSE
JAIL DATE: 10/22/2016 NAME: QUINTERRIUS D CHILDS YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: PERSON UNDER AGE OF 21 DUI;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 10/21/2016 NAME: BERNITA U HUFF YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;NO STATE DRIVERS LICENSE;LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT
JAIL DATE: 10/20/2016 NAME: FRANKIE L MINCEY YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 10/19/2016 NAME: KATHIE J KOMP YEAR OF BIRTH: 1954 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;IMPROPER BACKING
JAIL DATE: 10/18/2016 NAME: DUANE E MORRIS YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI DRUGS LESS SAFE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 10/22/2016 NAME: BRIAN S PRICE YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08;FAILURE TO MAINTAIN LANE