Spotted @ Muscogee County Jail 10-24-16

JAIL DATE: 10/24/2016 NAME: KENNETH L BLACKSHIRE YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: CHILD MOLESTATION
JAIL DATE: 10/24/2016 NAME: TOSHU L GOLDEN YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: F CHARGES: POINTING A GUN OR PISTOL;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 10/23/2016 NAME: CURTIS DORTCH YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY CONVERSION;FALSE REPORT OF A CRIME
JAIL DATE: 10/23/2016 NAME: FRANK DAVIS YEAR OF BIRTH: 1951 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 10/23/2016 NAME: OCTAVIOUS MILES YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;THEFT BY TAKING;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 10/22/2016 NAME: ABDUL K WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;VIO.OF PROB.REC.CT.(CIELINSKI)
JAIL DATE: 10/22/2016 NAME: CAMERON M KING YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 10/22/2016 NAME: DONALD BUTLER YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: ROBBERY BY INTIMIDATION
JAIL DATE: 10/22/2016 NAME: JOSEPH CAMP YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 10/22/2016 NAME: RASHANE O HILLS YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 10/22/2016 NAME: RONNIE MERIWEATHER JR. YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL;RECKLESS DRIVING;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;VIO.OF PROB.S.C.(SMITH);FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 10/22/2016 NAME: TERRY A JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 10/21/2016 NAME: BOBBY J BURKETT YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 10/21/2016 NAME: DANIEL R CRISP YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT ON A PEACE OFFICER
JAIL DATE: 10/21/2016 NAME: EVELYN HAWKINS YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 10/21/2016 NAME: JERMEL MOSS YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: CRACKED WINDSHIELD OR REAR WINDOW;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;SIMPLE BATTERY;RECKLESS DRIVING;SPEEDING;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE
JAIL DATE: 10/21/2016 NAME: KIA M HARDIN YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: F CHARGES: HOLD FOR GRANTVILLE P.D.;VIO.OF PROB.REC.CT.(CIELINSKI)
JAIL DATE: 10/21/2016 NAME: QUOTAVIS KING YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 10/21/2016 NAME: RANDALL E SLONE YEAR OF BIRTH: 1952 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 10/21/2016 NAME: ROBERT L CONLEY YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);SIMPLE BATTERY
JAIL DATE: 10/21/2016 NAME: SHANE POLLARD YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 10/21/2016 NAME: TERELL MCFARLAND YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: MURDER;PARTICIPATION IN CRIMINAL GANG ACTIVITY PROHIBITED;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 10/21/2016 NAME: TIFFANY N MADDOX YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: F CHARGES: TRAFFICKING IN MARIJUANA
JAIL DATE: 10/21/2016 NAME: TOMAS A VALDEZ YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.REC.CT.(CIELINSKI)
JAIL DATE: 10/20/2016 NAME: AJANEE VINSON YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: CONTEMPT OF COURT;VIO.OF PROB.REC.CT.(CIELINSKI);STOP SIGN-YIELD SIGN VIOLATION;CHILD RESTRAINT
JAIL DATE: 10/20/2016 NAME: CHRIS MOORE YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: CRIMINAL TRESPASS;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 10/20/2016 NAME: DEARIUS RANSOM YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: ARMED ROBBERY;HIJACKING A MOTOR VEHICLE;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 10/20/2016 NAME: FARNSWORTH COLEMAN JR. YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: B SEX: M CHARGES: MURDER;AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 10/20/2016 NAME: JAKARENCE PICKETT YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 10/20/2016 NAME: JAMELLE TATUM YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 10/20/2016 NAME: JASAAN A MARION YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 10/20/2016 NAME: LISA M HAMILTON YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: W SEX: F CHARGES: AGGRAVATED STALKING
JAIL DATE: 10/20/2016 NAME: MICHAEL WILLIAMSON YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 10/20/2016 NAME: NA-EEM A HOLMES YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;USE OF COMMUNICATION FACILITY IN COMMITTING CRIME;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 10/20/2016 NAME: ROBERT B FURR YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;PERMIT MINOR TO DRIVE A MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 10/20/2016 NAME: ROBERT TURNER YEAR OF BIRTH: 1952 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED CHILD MOLESTATION;CHILD MOLESTATION
JAIL DATE: 10/20/2016 NAME: RUSTI L WARNER YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 10/20/2016 NAME: SARAH E GRIGGS YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;STOP SIGN
JAIL DATE: 10/20/2016 NAME: TERRELL TOLBERT YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 10/19/2016 NAME: ASHLEY B CUPP YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 10/19/2016 NAME: CAROL L CHATWOOD YEAR OF BIRTH: 1957 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY SHOPLIFTING;THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 10/19/2016 NAME: CHRISTOPHER MCPHERSON YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 10/19/2016 NAME: CODI J ROSS YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C
JAIL DATE: 10/19/2016 NAME: CURTIS G PORTER JR. YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: B SEX: M CHARGES: MURDER
JAIL DATE: 10/19/2016 NAME: DANIEL NOBLES YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: CONTEMPT OF COURT;SPEEDING;THEFT BY DECEPTION;THEFT BY SHOPLIFTING;NO STATE DRIVERS LICENSE
JAIL DATE: 10/19/2016 NAME: DARRELL MITCHELL YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 10/19/2016 NAME: DONTAVIS SCREWS YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: MURDER
JAIL DATE: 10/19/2016 NAME: HOLLY POWELL YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 10/19/2016 NAME: KIMBERLY A CROSBY YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY SHOPLIFTING;THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 10/19/2016 NAME: PAUL MARZETTA YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 10/19/2016 NAME: ROBERT S HOLLEY YEAR OF BIRTH: 1952 RACE: W SEX: M CHARGES: DRUGS TO BE KEPT IN ORIGNAL CONTAINER;NO PROOF OF INSURANCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;IMPROPER BACKING
JAIL DATE: 10/19/2016 NAME: STEVE CARDEN YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 10/19/2016 NAME: STEVEN R PUGH YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY CONVERSION;VIO.OF PROB.REC.CT.(BUCKNER);THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 10/19/2016 NAME: TRAVON GILBERT YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: SEX: M CHARGES: THEFT BY DECEPTION;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 10/19/2016 NAME: WILLIAM C BURCH YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 10/18/2016 NAME: ASHLEY TRUITT YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: F CHARGES: PARTICIPATION IN CRIMINAL GANG ACTIVITY PROHIBITED;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 10/18/2016 NAME: JAMES W MATHIS III YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;ARMED ROBBERY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C
JAIL DATE: 10/18/2016 NAME: JAMIESON J LAWRENCE YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 10/18/2016 NAME: JOHN BATES YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 10/18/2016 NAME: JOHNNY FOSTER YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE
JAIL DATE: 10/18/2016 NAME: MARCUS L BROWN YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;VIOLATION OF PAROLE;THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHERSTATE
JAIL DATE: 10/18/2016 NAME: PAUL C ANTHONY YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 10/18/2016 NAME: SAMANTHA J WORTHINGTON YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 10/18/2016 NAME: SHALIA POLLARD YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: F CHARGES: PARTICIPATION IN CRIMINAL GANG ACTIVITY PROHIBITED;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 10/18/2016 NAME: STEPHANIE A BATSON YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 10/24/2016 NAME: CALVIN N SCREWS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)