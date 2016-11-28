Spotted @ Muscogee County Jail 11-28-16: DUI arrests

JAIL DATE: 11/24/2016 NAME: DARIUS WALKER YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;ONE WAY STREET;NO PROOF OF INSURANCE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 11/24/2016 NAME: PIERRE D WARE YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE
JAIL DATE: 11/24/2016 NAME: ROBERT M LOUGHRY YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 11/23/2016 NAME: HEATHER URIBE YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: W SEX: F CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 11/22/2016 NAME: JACOB S STILLWELL YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 11/27/2016 NAME: JACOB MADDOX YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE
JAIL DATE: 11/27/2016 NAME: MARIO J OCCENA YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;NO STATE DRIVERS LICENSE;IMPROPER LEFT TURN
JAIL DATE: 11/27/2016 NAME: MATTHEW J LANE YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08;IMPEDING TRAFFIC
JAIL DATE: 11/26/2016 NAME: ROBERT L GROVER YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;NO PROOF OF INSURANCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE;LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT