Spotted @ Muscogee County Jail 12-26-16: DUI arrests

JAIL DATE: 12/26/2016 NAME: CHRISTOPER F MELSON YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;LAYING DRAG
JAIL DATE: 12/23/2016 NAME: CALEB ROBERTS YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: SEX: M CHARGES: OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL;DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO EQUIP.VEH.WITH REQ.LIGHTS
JAIL DATE: 12/23/2016 NAME: CHARLES E WILKES YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;SPEEDING
JAIL DATE: 12/23/2016 NAME: GERALD WHITEHEAD YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;REGISTRATION,SUSPENDED, CANCELED, OR REVOKED.;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 12/23/2016 NAME: JECOLEAH WYNN YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08;CROSSING CENTER LINE
JAIL DATE: 12/23/2016 NAME: JERRY W WILLIS JR. YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 12/22/2016 NAME: HUGO GOICOECHEA YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 12/21/2016 NAME: CHRISTOPHER K REINEY YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;SPEEDING
JAIL DATE: 12/21/2016 NAME: ROBERT S MASSEY YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 12/20/2016 NAME: WILLIAM C HAND YEAR OF BIRTH: 1959 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 12/27/2016 NAME: DEONDRE L HUBBARD YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;NO PROOF OF INSURANCE;SERIOUS INJURY BY VEHICLE;NO STATE TAG