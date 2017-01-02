Spotted @ Muscogee County Jail 1-2-17: DUI arrests

JAIL DATE: 01/01/2017 NAME: LESLIE A SIRARD YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 01/01/2017 NAME: TAYLOR M LITTLE YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;STOPPING IN STREET
JAIL DATE: 12/31/2016 NAME: HERMAN WISE YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 12/31/2016 NAME: MICHAEL B HARP YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE
JAIL DATE: 12/30/2016 NAME: CRYSTAL L RILEY YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 12/30/2016 NAME: NICK KNAPP YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;STOPPING IN STREET
JAIL DATE: 12/30/2016 NAME: TREVONTA L MCTYRE YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: SEX: M CHARGES: DUI DRUGS LESS SAFE
JAIL DATE: 12/29/2016 NAME: BENJAMIN M COPE YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 12/29/2016 NAME: KELVIN W RASH YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;CRACKED WINDSHIELD OR REAR WINDOW
JAIL DATE: 12/29/2016 NAME: LENTON PRUITT YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 12/29/2016 NAME: PAMELA D GARTRELL YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: SEX: F CHARGES: DUI COMBINED INFLUENCE LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 12/29/2016 NAME: TURNER BUTTERFIELD YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 12/28/2016 NAME: COLBY BLACKBURN YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE
JAIL DATE: 12/27/2016 NAME: DEONDRE L HUBBARD YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;NO PROOF OF INSURANCE;SERIOUS INJURY BY VEHICLE;NO STATE TAG
JAIL DATE: 01/01/2017 NAME: BRANT SMITH YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;ONE WAY STREET
JAIL DATE: 01/01/2017 NAME: JAMES WELLS YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;LIGHTS REQUIRED