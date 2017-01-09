Spotted @ Muscogee County Jail 1-9-17: DUI arrests

JAIL DATE: 01/07/2017 NAME: CAMRON LEDBETER YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: M CHARGES: PERSON UNDER AGE OF 21 DUI;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 01/06/2017 NAME: THERESA DAVIS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: F CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 01/05/2017 NAME: JEREMY BARENTINE YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;IMPROPER TAIL LIGHTS
JAIL DATE: 01/04/2017 NAME: JUSTIN A JONES YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 01/08/2017 NAME: CHARMAINE D RAMSEY YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE