Spotted @ Muscogee County Jail 1-23-17: DUI arrests

JAIL DATE: 01/18/2017 NAME: JERMAINE E MCCOY YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 01/21/2017 NAME: CHRISTOPHER J GREENFIELD YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES:DRIVING UNDER THE INFLUENCE; DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED; FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER; AGGRESSIVE DRIVING; NO PROOF INSURANCE; FAILURE TO MAINTAIN LANE; IMPROPER TURN SIGNAL
JAIL DATE: 01/20/2017 NAME: TONY S PEACOCK YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES:DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 01/17/2017 NAME: ASHTON A COOKE YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE; DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE
JAIL DATE: 01/17/2017 NAME: JAMES M BURRELL YEAR OF BIRTH: 1954 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 01/15/2017 NAME: MARISSA C KASPRZYNSKI YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: F CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;DRIVING UNDER THE INFLUENCE;LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT;FOLLOWING TOO CLOSE
JAIL DATE: 01/14/2017 NAME: BRIAN M HOWARD YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;SPEEDING
JAIL DATE: 01/14/2017 NAME: JEREMY L JIMENEZ YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 01/13/2017 NAME: BRANDON B STREET YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 01/13/2017 NAME: OTIS CULVER YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;LIGHTS REQUIRED
JAIL DATE: 01/13/2017 NAME: ANTONIO D VANDERSON YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;LIGHTS REQUIRED; MARIJUANA POSSESS LESS THAN 1 OZ.
JAIL DATE: 01/13/2017 NAME: LARKIN R MCCANTS YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS
JAIL DATE: 01/12/2017 NAME: DAVID R PAGE YEAR OF BIRTH: 1950 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 01/11/2017 NAME: JODY PARHAM YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI DRUGS LESS SAFE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 01/21/2017 NAME: JONATHAN J HALL YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE
JAIL DATE: 01/19/2017 NAME: JESSICA D SHUMAN YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: F CHARGES: DUI DRUGS LESS SAFE;PROHIBITED IN SPEC PLACES, STOP, PARK/RR CROSS