Spotted @ Muscogee County Jail 1-23-17

JAIL DATE: 01/21/2017 NAME: TERRY M MELTON YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 01/21/2017 NAME: WILLIE S LEE YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 01/20/2017 NAME: AMBER CRENSHAW YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: F CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 01/20/2017 NAME: BRIAN F HERRING YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 01/20/2017 NAME: DARRELL WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 01/20/2017 NAME: DAVID A FISHER YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN
JAIL DATE: 01/20/2017 NAME: DONTELEVIST L NELSON YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (FLORIDA)
JAIL DATE: 01/20/2017 NAME: JAQUAN OWENS YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (FLORIDA)
JAIL DATE: 01/20/2017 NAME: JESSIE FAVORS YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM;RECKLESS DRIVING;FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER;POINTING A GUN OR PISTOL;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;CRIMINAL TRESPASS DAMAGE TO PROPERTY
JAIL DATE: 01/20/2017 NAME: JOHN A DESENSI YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: W SEX: M CHARGES: TERRORISTIC THREATS;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 01/20/2017 NAME: JOHNSON W YARBROUGH YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUBJAIL DATE: 01/20/2017
NAME: JONATHON PLAISTED YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 01/20/2017 NAME: NYJUAN WALTON YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 01/20/2017 NAME: TENISHA THOMAS YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: F CHARGES: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);DISORDERLY CONDUCT
JAIL DATE: 01/19/2017 NAME: ANDY J QUATTLEBAUM YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 01/19/2017 NAME: ANTHONY RICE YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MOULTON);SIMPLE BATTERY
JAIL DATE: 01/19/2017 NAME: BERNY A ALEXANDRE YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 01/19/2017 NAME: BRUCE SCOTT YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 01/19/2017 NAME: DARSITA M BENNETT YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: F CHARGES: DRUGS TO BE KEPT IN ORIGNAL CONTAINER;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;CARRYING A CONCEALED WEAPON
JAIL DATE: 01/19/2017 NAME: JEFFREY A TRICE YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY DECEPTION;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 01/19/2017 NAME: TIMOTHY JEFFERSON YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 01/18/2017 NAME: BRANDON JACKSON YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 01/18/2017 NAME: ERIC ABDO YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 01/18/2017 NAME: JUSTICE ANDERSON YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 01/18/2017 NAME: JUSTIN A MURPHY YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED STALKING;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 01/18/2017 NAME: SHANNON SMITH YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY CONVERSION;POSSESSION, ETC DANGEROUS DRUGS;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 01/18/2017 NAME: SHARON MARTIN YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 01/18/2017 NAME: STEVEN SIMMONS YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 01/18/2017 NAME: WILLIAM B HARRIS YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: HIJACKING A MOTOR VEHICLE;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;ARMED ROBBERY
JAIL DATE: 01/17/2017 NAME: ALIZE SCOTT YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: F CHARGES: AGGRAVATED STALKING;CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE
JAIL DATE: 01/17/2017 NAME: ASHLEY COOPER YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 01/17/2017 NAME: AUDREYONA L THOMAS YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 01/17/2017 NAME: AUSTIN S SMITH YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 01/17/2017 NAME: BRIAN J ROWELL YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 01/17/2017 NAME: CHAQUITA BOYKIN YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 01/17/2017 NAME: DAVID W MOFFETT YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 01/17/2017 NAME: DOMINIQUE KING YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: DUTY UPON STRIKING FIXTURE;NO STATE DRIVERS LICENSE;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 01/17/2017 NAME: DOUGLAS COLEMAN YEAR OF BIRTH: 1958 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 01/17/2017 NAME: KIMBERLY THOMPSON YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 01/17/2017 NAME: MIKEAL L WOOD YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 01/17/2017 NAME: RICKEY HENDERSON YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(ALLEN)
JAIL DATE: 01/17/2017 NAME: STACY MCDOWELL YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 01/17/2017 NAME: STEPHEN J FOSTER YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A POLICE OFFICER (F);POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 01/17/2017 NAME: TRACY D SYLVIS YEAR OF BIRTH: 1960 RACE: W SEX: M CHARGES: CHILD MOLESTATION;AGGRAVATED SODOMY
JAIL DATE: 01/22/2017 NAME: CHRISTOPHER D STEPHENS YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 01/22/2017 NAME: DEAVEN SHEPHARD YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 01/22/2017 NAME: DESMOND S GRANT YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING;SIMPLE BATTERY;OBSTRUCTION OF 911 CALL
JAIL DATE: 01/22/2017 NAME: JARVIS J HILL YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 01/22/2017 NAME: JEREMY D DIXON YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.ST.CT.(RICHARDSON);VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 01/22/2017 NAME: MICHELLE WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 01/22/2017 NAME: RUBELIO RODRIGUEZ-GOMEZ YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 01/21/2017 NAME: CHRISTOPHER BURKS YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A POLICE OFFICER (F);POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;ARMED ROBBERY
JAIL DATE: 01/21/2017 NAME: MICHAEL L WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;CRIMINAL TRESPASS DAMAGE TO PROPERTY
JAIL DATE: 01/21/2017 NAME: QUINTIN Q CHAMPION YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: IMPROPER BACKING;OBSTRUCTION OF A POLICE OFFICER (F);THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;THEFT BY SHOPLIFTING
JAIL DATE: 01/21/2017 NAME: RANDY PHILLIPS YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 01/21/2017 NAME: STEVE G SPANN YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)