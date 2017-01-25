Spotted @ Muscogee County Jail 1-16-17

JAIL DATE: 01/15/2017 NAME: JAMES A DANIEL YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 01/15/2017 NAME: MARQUIS WAVERLY YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 01/15/2017 NAME: PATRICIA KITE YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;IMPROPER BRAKE LIGHTS
JAIL DATE: 01/15/2017 NAME: SHAWN J GLOVER YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;REGISTRATION,SUSPENDED, CANCELED, OR REVOKED.;VIOLATION OF PAROLE;IMPROPER TAIL LIGHTS
JAIL DATE: 01/15/2017 NAME: SYNRICK E DORSETT YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL;POSSESSION, ETC DANGEROUS DRUGS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;OBSCURING LICENSE PLATE
JAIL DATE: 01/15/2017 NAME: TAMMARI Y ROBINSON YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: B SEX: F CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 01/14/2017 NAME: CHRISTOPHER T WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 01/14/2017 NAME: ERIC ABDO YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;PEDESTRAIN MUST USE SIDEWALK WHEN AVAILABLE
JAIL DATE: 01/14/2017 NAME: JARRED H DUNN YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 01/14/2017 NAME: MARCHIANO N MOORE YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 01/14/2017 NAME: NELSON JEFFERSON YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 01/14/2017 NAME: REGINALD A VARNER YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;DISCHARGING FIREARM IN CITY LIMITS;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 01/13/2017 NAME: ADAM CULPEPPER YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION OF COCAINE
JAIL DATE: 01/13/2017 NAME: ALBERT JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: ARMED ROBBERY
JAIL DATE: 01/13/2017 NAME: BROOKE A SIEG YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;TRAFFICKING IN METHAMPHETAMINE;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 01/13/2017 NAME: DALLAS L KINNEY YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 01/13/2017 NAME: JAMES D HART JR. YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: W SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 01/13/2017 NAME: JENETTE BRINSON YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: F CHARGES: COUNTERFEIT STATE LOTTERY TICKETS;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 01/13/2017 NAME: JENNIFER TOLBERT YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 01/13/2017 NAME: JERRY WOLFE JR. YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 01/13/2017 NAME: JOHN E COLWELL YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 01/13/2017 NAME: JOSEPH DAVID YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 01/13/2017 NAME: JULIA LOCKETT YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(ALLEN)
JAIL DATE: 01/13/2017 NAME: MARTAVIOUS P HILL YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C
JAIL DATE: 01/13/2017 NAME: PEGGY S FERRELL YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;TRAFFICKING IN METHAMPHETAMINE;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 01/13/2017 NAME: PETER T DEMERY SR. YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 01/13/2017 NAME: STEVEN THOMAS YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: M CHARGES: CRIMINAL TRESPASS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;THEFT BY SHOPLIFTING
JAIL DATE: 01/13/2017 NAME: WADE H MORRIS YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 01/12/2017 NAME: CARL E MACK YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;TRAFFICKING IN HEROIN;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 01/12/2017 NAME: CHELSEA JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 01/12/2017 NAME: DONDRE T HILL YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 01/12/2017 NAME: EDSEL WORKMAN YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 01/12/2017 NAME: KORI L TURNAGE YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;THEFT BY SHOPLIFTING
JAIL DATE: 01/12/2017 NAME: KURTIS FARMER YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: LOITERING OR PROWLING;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 01/12/2017 NAME: MICHAEL HOLMES YEAR OF BIRTH: 1958 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 01/12/2017 NAME: ROBERT O BROOKS YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 01/12/2017 NAME: RODRIGUEZ DANIELS YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);BAIL JUMPING
JAIL DATE: 01/12/2017 NAME: TOBIAS WEAVER YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;TRAFFICKING IN HEROIN;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 01/12/2017 NAME: TRAVIS THOMAS YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 01/11/2017 NAME: CARLTON A HUBBARD YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: B SEX: M CHARGES: SPEEDING;THEFT BY DECEPTION;SEAT BELT
JAIL DATE: 01/11/2017 NAME: JAMES M DAWSON YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;TAMPERING WITH EVIDENCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 01/11/2017 NAME: JOSEPH KELLY YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 01/11/2017 NAME: LAMONT MOORE YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 01/11/2017 NAME: MATTHEW FRANCIS YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 01/11/2017 NAME: QUASHAUN E RICE YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 01/11/2017 NAME: TERRANCE R BAILEY YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 01/11/2017 NAME: THOMAS STALLINGS YEAR OF BIRTH: 1955 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;STOP SIGN
JAIL DATE: 01/11/2017 NAME: TREESHA ANDERSON YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 01/11/2017 NAME: TYRONE DONER YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: NO PROOF OF INSURANCE;NO STATE DRIVERS LICENSE;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;THEFT BY TAKING;SWITCHING OR REMOVING TAG;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 01/11/2017 NAME: ZAMORIAN NEAL YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 01/10/2017 NAME: ANGELIQUE HARTMAN YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 01/10/2017 NAME: ANN M HIGGINBOTHAM YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 01/10/2017 NAME: CHARLOTTE A LAMBERSON YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 01/10/2017 NAME: CLINT LAWING YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 01/10/2017 NAME: ELLYN M MORGAN YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: F CHARGES: TRAFFICKING IN METHAMPHETAMINE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 01/10/2017 NAME: ISRAEL A MADERA YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 01/10/2017 NAME: MATTHEW R MCCALL YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;IMPROPER TAIL LIGHTS
JAIL DATE: 01/10/2017 NAME: STUART ATKINS YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM;CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEG ALLOW CHILD TO WITNESS;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 01/10/2017 NAME: THOMAS BRUCE YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 01/10/2017 NAME: TIMOTHY REEVES YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: M CHARGES: SWITCHING OR REMOVING TAG;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;NO STATE TAG
JAIL DATE: 01/16/2017 NAME: ANTONIO D PARKER YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;THEFT BY DECEPTION;THEFT BY TAKING;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);YIELD SIGN
JAIL DATE: 01/16/2017 NAME: CHARLES LOYKO YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 01/16/2017 NAME: CHRISTOPHER PIPKINS YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 01/16/2017 NAME: DAVID W DASHIELL YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 01/16/2017 NAME: DEMETRIES MILES YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 01/16/2017 NAME: ROBIN A SIERRA YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 01/16/2017 NAME: ROOSEVELT D HYATT YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 01/16/2017 NAME: VANTRESTON DAVIS YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 01/15/2017 NAME: CHARLES R ROBINSON YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 01/15/2017 NAME: CHARLES MCDANIEL YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;TRAFFICKING IN ECSTACY;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 01/15/2017 NAME: DANIEL LOVE YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: M CHARGES: NO STATE TAG;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;SWITCHING OR REMOVING TAG
JAIL DATE: 01/15/2017 NAME: DANIEL R LLOYD JR. YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;USE OF LICENSE PLATE TO CONCEAL IDENTITY OF VEHICLE
JAIL DATE: 01/15/2017 NAME: DIANDRE DOWELL YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: CHILD RESTRAINT;NO STATE DRIVERS LICENSE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;SEAT BELT
JAIL DATE: 01/15/2017 NAME: ERIC T GLOVER JR. YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE