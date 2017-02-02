Spotted @ Muscogee County Jail 1-30-17

JAIL DATE: 01/29/2017 NAME: JENNIFER FARMER YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 01/28/2017 NAME: DARIUS HARRIS YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 01/28/2017 NAME: ELIJAWUA PALMER YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 01/28/2017 NAME: JARVIS A LYKES YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: ATTACK, BITE, SNAP, GROWL;RABIES VACCINATION;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);PERMITS FOR DOGS AND CATS REQUIRED
JAIL DATE: 01/28/2017 NAME: JOSEPH HODGE YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;NO PROOF OF INSURANCE;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);CHILD RESTRAINT
JAIL DATE: 01/28/2017 NAME: KELCEY WALKER YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING;SIMPLE BATTERY;DISORDERLY CONDUCT
JAIL DATE: 01/28/2017 NAME: RANDY ROGERS YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: ABANDONMENT OF CONTROLLED SUBSTANCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 01/28/2017 NAME: ROBERT DENSON YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 01/28/2017 NAME: TEMECA WYATT YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: F CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 01/28/2017 NAME: WILLIAM JACKSON YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;USE OF COMMUNICATION FACILITY IN COMMITTING CRIME;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 01/27/2017 NAME: ANDREW BELFLOWERS YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 01/27/2017 NAME: CATRESS M AVERETT YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 01/27/2017 NAME: CHRISTINA CLARK YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 01/27/2017 NAME: DEXTER JONES YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;TRAFFICKING IN COCAINE;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 01/27/2017 NAME: FRANCES P ROBINSON YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 01/27/2017 NAME: JEREMIAH I WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: SIMPLE BATTERY;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 01/27/2017 NAME: JERMAINE JACKSON YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 01/27/2017 NAME: NAKEIDRIAN D TARVER YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 01/27/2017 NAME: RONI LEWIS YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;STOP SIGN-YIELD SIGN VIOLATION;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 01/27/2017 NAME: TOMIKA A DUNLAP YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 01/26/2017 NAME: CHARLIE STICKNEY YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;TRAFFICKING IN COCAINE;RABIES VACCINATION;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 01/26/2017 NAME: ERIKA STREETER YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 01/26/2017 NAME: JONATHAN WARRICK YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: CHILD MOLESTATION
JAIL DATE: 01/26/2017 NAME: MELLISA HOUSTON YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 01/26/2017 NAME: MICHAEL J REED YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;OBSTRUCTION OF A POLICE OFFICER (F);THEFT BY SHOPLIFTING
JAIL DATE: 01/26/2017 NAME: RICHARD ROZIER YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;TRAFFICKING IN COCAINE;VIO.OF PROB.ST.CT.(PRATHER);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 01/26/2017 NAME: RICKY C FLOYD YEAR OF BIRTH: 1956 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);CRACKED WINDSHIELD OR REAR WINDOW
JAIL DATE: 01/26/2017 NAME: STEVE D HARDISON YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;TRAFFICKING IN COCAINE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 01/25/2017 NAME: AMY L ROBERTS YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 01/25/2017 NAME: ANTONIO GAY YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);SIMPLE BATTERY
JAIL DATE: 01/25/2017 NAME: APRIL BRYANT YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 01/25/2017 NAME: CLAYTON LYNN YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;NO STATE TAG
JAIL DATE: 01/25/2017 NAME: DAVID K TUTHEROW YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;THEFT OF SERVICES
JAIL DATE: 01/25/2017 NAME: JOSHUA S MAINOR YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;LOITERING
AIL DATE: 01/25/2017 NAME: KENDALL L COCHRAN YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: W SEX: F CHARGES: FAILURE TO GIVE SIGNAL;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 01/25/2017 NAME: KENNETH J HENDERSON YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 01/24/2017 NAME: BENJAMIN FULP YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);FAILURE TO EXHIBIT LICENSE
JAIL DATE: 01/24/2017 NAME: CHRISTOPHER MCPHERSON YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: B SEX: M CHARGES: POINTING A GUN OR PISTOL;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 01/24/2017 NAME: CLIFFORD J FORE JR. YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 01/24/2017 NAME: COURTNEY BELLAMY YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 01/24/2017 NAME: FRANCHEZCA SANTOS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 01/24/2017 NAME: HORACE L HILL YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 01/24/2017 NAME: JASON M BEEGLE YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 01/24/2017 NAME: MARRIKUS D WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 01/24/2017 NAME: WILLIE T JONES YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: B SEX: M CHARGES: ARMED ROBBERY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;MURDER
JAIL DATE: 01/30/2017 NAME: ANNA E STECENKO YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: W SEX: F CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 01/30/2017 NAME: BRANDON WRIGHT YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 01/30/2017 NAME: BRANDY PRICE YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: F CHARGES: CONTEMPT OF COURT;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 01/30/2017 NAME: CHRISTOPHER N MULLINS YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY DECEPTION;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 01/30/2017 NAME: CODY W COOK YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;FORGERY IN THE FOURTH DEGREE;THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER ST.
JAIL DATE: 01/30/2017 NAME: DONALD SHEALEY YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER;NO PROOF OF INSURANCE;NO STATE DRIVERS LICENSE;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIO.OF PROB.REC.CT.(BUCKNER);VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 01/30/2017 NAME: ERIC GLOVER SR. YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: B SEX: M CHARGES: BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM;VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 01/30/2017 NAME: JENNIFER DRISKELL YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY DECEPTION;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 01/30/2017 NAME: KENYETTA L HODGES YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: F CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 01/30/2017 NAME: LILLIE CROWELL YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 01/30/2017 NAME: SHAQUAL BROWN YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 01/30/2017 NAME: ZACHERY WRIGHT YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY SHOPLIFTING;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER