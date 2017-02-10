Spotted @ Muscogee County Jail 2-6-17

JAIL DATE: 02/05/2017 NAME: BRIAN D DOSWELL YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION OF SUBSTANCES W/INTENT TO MANUFACTURE;USE OF COMMUNICATION FACILITY IN COMMITTING CRIME;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 02/05/2017 NAME: DOMINIQUE D JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: FORGERY IN THE FIRST DEGREE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 02/05/2017 NAME: JESSIE J RICHMOND JR. YEAR OF BIRTH: 1953 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 02/05/2017 NAME: JOHNATHAN T BROOKS YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: FORGERY IN THE FIRST DEGREE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 02/05/2017 NAME: TAYLOR FAULKNER YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 02/05/2017 NAME: TIMOTHY NONE YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;EXCESSIVE TINT
JAIL DATE: 02/04/2017 NAME: CARLTON E PATE YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 02/04/2017 NAME: KERRI CHAFFIN YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 02/04/2017 NAME: SENTREZ DAVIS YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 02/04/2017 NAME: SIERRA E HUGHLON YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: W SEX: F CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (FLORIDA)
JAIL DATE: 02/04/2017 NAME: VICTOR A SALGADO YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;DRUGS TO BE KEPT IN ORIGNAL CONTAINER
JAIL DATE: 02/03/2017 NAME: ANDREW DOSS YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED STALKING
JAIL DATE: 02/03/2017 NAME: BRADDON L DAVIS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 02/03/2017 NAME: DEMETRIUS C JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: WINDSHIELD OBSTRUCTED;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);CHILD RESTRAINT
JAIL DATE: 02/03/2017 NAME: DEMETRIUS K BELLAMY YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 02/03/2017 NAME: JANERIO L JONES YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 02/03/2017 NAME: JERALD GRAFTON YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 02/03/2017 NAME: JERMYN WRIGHT YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 02/03/2017 NAME: MONTAVIOUS OGLETREE YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: STOP SIGN-YIELD SIGN VIOLATION;RECKLESS DRIVING;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 02/03/2017 NAME: WYKISA R WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 02/02/2017 NAME: ANDRE GUNN YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: SIMPLE BATTERY;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 02/02/2017 NAME: ANTONIO LEWIS YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: B SEX: M CHARGES: CHILD MOLESTATION - AGGRAVATED;CHILD MOLESTATION
JAIL DATE: 02/02/2017 NAME: CHRISTOPHER MCPHERSON YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 02/02/2017 NAME: DLAMANTE JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 02/02/2017 NAME: GEORGE M HOOKS YEAR OF BIRTH: 1955 RACE: W SEX: M CHARGES: HOMICIDE BY VEHICLE;IMPROPER LEFT TURN
JAIL DATE: 02/02/2017 NAME: JAY HATHCOCK YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: W SEX: M CHARGES: REGISTRATION,SUSPENDED, CANCELED, OR REVOKED.;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 02/02/2017 NAME: MARKIS WALDON YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 02/02/2017 NAME: NATHANIEL ENGLISH YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;NO STATE TAG
JAIL DATE: 02/02/2017 NAME: NICOLE L CAREY YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 02/02/2017 NAME: ROBERT F BROOKS YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 02/02/2017 NAME: TIFFANY SLAUGHTER YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION, ETC DANGEROUS DRUGS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 02/02/2017 NAME: TREQUAN PEARCE YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;CRIMINAL ATTEMPT
JAIL DATE: 02/02/2017 NAME: VERONICA WRIGHT YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 02/01/2017 NAME: CARLOS WALTON YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);FORGERY IN THE FOURTH DEGREE
JAIL DATE: 02/01/2017 NAME: JEFFREY HAYNES YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: LOITERING OR PROWLING;ROBBERY;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 02/01/2017 NAME: JUSTIN WILLIS YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 02/01/2017 NAME: REGIENOL E POE YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;WINDSHIELD OBSTRUCTED
JAIL DATE: 02/01/2017 NAME: SHAMYA COLEMAN YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 02/01/2017 NAME: TINA M REDDEN YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 02/01/2017 NAME: TYLER K SONNERSCHEIN YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 01/31/2017 NAME: ALTON M MCCOY YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: ARMED ROBBERY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;MURDER
JAIL DATE: 01/31/2017 NAME: APRIL D ANDERSON YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 01/31/2017 NAME: ASHLEY B LOVELESS YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY DECEPTION;FALSE REPORT OF A CRIME
JAIL DATE: 01/31/2017 NAME: CHARLES S THOMAS YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 01/31/2017 NAME: CLARENCE JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 01/31/2017 NAME: DESTINY GLOVER YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 01/31/2017 NAME: J'LA T RHINE YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: F CHARGES: SPEEDING;THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 01/31/2017 NAME: JONATHAN WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: CRIMINAL USE OF AN ARTICLE WITH AN ALTERED MARK;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELO
JAIL DATE: 01/31/2017 NAME: JOSEPH R FLOYD YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 01/31/2017 NAME: MARQUEL BROWN YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 01/31/2017 NAME: PARRISH C BERRY YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 01/31/2017 NAME: QUENDARIUS DORSEY YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 01/31/2017 NAME: RONALD M MARTIN YEAR OF BIRTH: 1965 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 01/31/2017 NAME: RONALD A VAUGHN YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 01/31/2017 NAME: RONNIE PARKER YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED STALKING
JAIL DATE: 01/31/2017 NAME: STEVEN LAWRENCE JR. YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);EXCESSIVE TINT