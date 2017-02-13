Spotted @ Muscogee County Jail 2-13-17: DUI arrests

JAIL DATE: 02/06/2017 NAME: BRANDON H SUMMERLIN YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE
JAIL DATE: 02/06/2017 NAME: RHOTESHIA T MOORE YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;MARIJUANA-POSSESS LESS THAN 1 OZ.
JAIL DATE: 02/10/2017 NAME: ANDREW S BROWN YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;MARIJUANA POSSESS LESS THAN 1 OZ.
JAIL DATE: 02/08/2017 NAME: WILLIAM R JENNINGS YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 02/12/2017 NAME: BOBBEE ZORRA YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;LIGHTS REQUIRED
JAIL DATE: 02/12/2017 NAME: DARRYL V SEGAR YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;SPEEDING
JAIL DATE: 02/12/2017 NAME: RODNEY L FLOWERS JR. YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;SPEEDING
JAIL DATE: 02/11/2017 NAME: JACOB W COX YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL
JAIL DATE: 02/06/2017 NAME: CHRISTOPHER J DUNFIELD YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;SPEEDING
JAIL DATE: 02/07/2017 NAME: BRYANT C JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;HOMICIDE BY VEHICLE IN THE 1ST DEGREE;SERIOUS INJURY BY VEHICLE