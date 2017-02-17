Spotted @ Muscogee County Jail 2-13-17

JAIL DATE: 02/08/2017 NAME: DEVIN M BOLEN YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: ESCAPE;THEFT BY TAKING;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 02/08/2017 NAME: HEATHER COUGHLIN YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 02/08/2017 NAME: KENNETH J HENDERSON YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 02/08/2017 NAME: WINDELL L POWELL YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 02/07/2017 NAME: JALONTAYE C CLEVELAND YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: MURDER;AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 02/07/2017 NAME: JARVIS K ALEXANDER YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: MURDER;AGGRAVATED BATTERY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C
JAIL DATE: 02/07/2017 NAME: JOHN B BICKNELL YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(ALLEN);CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE
JAIL DATE: 02/07/2017 NAME: LEONARD KIRKLAND YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 02/07/2017 NAME: RANDY L THOMAS YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 02/07/2017 NAME: STEPHANIE HAYS YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 02/07/2017 NAME: TAVARES L HOBDY YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 02/06/2017 NAME: ASHLEY DEBELBOT YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: F CHARGES: MURDER
JAIL DATE: 02/13/2017 NAME: MYRANDA CORBIN YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 02/12/2017 NAME: HOMER E UPSHAW YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER ST.;LOITERING OR PROWLING
JAIL DATE: 02/12/2017 NAME: JOSEPH FRASER YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: M CHARGES: RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE
JAIL DATE: 02/12/2017 NAME: JOSHUA D HAGER YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 02/12/2017 NAME: MICHAEL A TEASLEY YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 02/12/2017 NAME: SAMANTHA WOODS YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSS.OF SAWED OFF SHOTGUN,MACHINE GUN,SILE,RIFLE;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 02/12/2017 NAME: TONY L PRATHER YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 02/12/2017 NAME: TYRONE GIBBS YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;DISCHARGE OF A GUN OR PISTOL NEAR PUBLIC HIGHWAY
JAIL DATE: 02/11/2017 NAME: CURDY C DORTCH YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 02/11/2017 NAME: DARRELL PEOPLES YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 02/11/2017 NAME: HANNAH WUENSHEL YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: W SEX: F CHARGES: BURGLARY 2ND DEGREE
JAIL DATE: 02/11/2017 NAME: JOSEPH SIMS YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: B SEX: M CHARGES: RAPE;RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM, BODY WITH HIV VIRUS;SODOMY;GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 02/11/2017 NAME: TATYANNA DALLAS YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: F CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;EXCESSIVE TINT
JAIL DATE: 02/10/2017 NAME: ASHLEY LAYFIELD YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 02/10/2017 NAME: BYRON K MAYS YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (KENTUCKY)
JAIL DATE: 02/10/2017 NAME: CHRISTINA R RICHARDSON YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 02/10/2017 NAME: CHRISTAIN D BALDWIN YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER ST.;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED
JAIL DATE: 02/10/2017 NAME: JUSTIN E DAMREN YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 02/10/2017 NAME: MARCUS GRIER YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 02/10/2017 NAME: SA'VEION J WIGGINS YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: ROBBERY BY SNATCHING
JAIL DATE: 02/10/2017 NAME: SHARON MARTIN YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 02/10/2017 NAME: TAYA BRADLEY YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 02/09/2017 NAME: ANTHONY S JONES JR. YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 02/09/2017 NAME: ASHLEY PHILLIPS YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;TRAFFICKING IN METHAMPHETAMINE;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 02/09/2017 NAME: BILLY J BURKETT JR. YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 02/09/2017 NAME: CARLY OWSIAK YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION, ETC DANGEROUS DRUGS;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;TRAFFICKING IN HEROIN
JAIL DATE: 02/09/2017 NAME: CASSANDRA L HOOKS YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 02/09/2017 NAME: DARIUS J KIMBROUGH YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS.OF SAWED OFF SHOTGUN,MACHINE GUN,SILE,RIFLE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 02/09/2017 NAME: FARAH D VEST YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: W SEX: F CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 02/09/2017 NAME: GERALD J LUCKEY YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 02/09/2017 NAME: JACOB WITHERSPOON YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION, ETC DANGEROUS DRUGS;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;TRAFFICKING IN HEROIN
JAIL DATE: 02/09/2017 NAME: JAMES M ELLIOTT YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 02/09/2017 NAME: JESSIE S FARON YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 02/09/2017 NAME: JIWAN M FAULK YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY
JAIL DATE: 02/09/2017 NAME: MICHELLE ALEXANDER YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 02/09/2017 NAME: RANDY P DAVIS YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 02/09/2017 NAME: REGINALD CLAY YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (FLORIDA)
JAIL DATE: 02/09/2017 NAME: TERESA WOODS YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;SEAT BELT;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);BURGLARY
JAIL DATE: 02/09/2017 NAME: VERONICA MCFADDEN YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;THEFT BY SHOPLIFTING
JAIL DATE: 02/08/2017 NAME: ADELE E ANDUJAR YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 02/08/2017 NAME: BRITNEY M PARRY YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)