Spotted @ Muscogee County Jail 2-20-17

JAIL DATE: 02/20/2017 NAME: ANDRAE LUKE YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: LOITERING OR PROWLING;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 02/20/2017 NAME: ANTONIO ROBINSON YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM;CRIMINAL TRESPASS DAMAGE TO PROPERTY;CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE CHILD PRESENT;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 02/20/2017 NAME: BRIGIT SIMMONS YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 02/20/2017 NAME: BRUCE B COLLINS YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 2ND DEGREE;POSSESSION OF TOOLS FOR THE COMMISSION OF CRIME
JAIL DATE: 02/20/2017 NAME: CEDRICK DAVIS YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 02/20/2017 NAME: CHANCE D HILL YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: M CHARGES: BURGLARY 2ND DEGREE;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSSESSION OF TOOLS FOR THE COMMISSION OF CRIME
JAIL DATE: 02/20/2017 NAME: CHRISTOPHER GRAYDON YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE FIRST DEGREE
JAIL DATE: 02/20/2017 NAME: DARRELL GANTER YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 02/20/2017 NAME: DVANTE J POLLARD YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: NO STATE DRIVERS LICENSE;SIMPLE BATTERY;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);DUTY UPON STRIKING AN UNATTENTED VEHICLE
JAIL DATE: 02/20/2017 NAME: JULIUS DOWELL JR. YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 02/20/2017 NAME: KENNETH E FLETCHER YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;TRAFFICKING IN HEROIN;RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY
JAIL DATE: 02/20/2017 NAME: TARA WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: F CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 02/20/2017 NAME: VIRGINA CLARK YEAR OF BIRTH: 1942 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 02/19/2017 NAME: DANTAVIOUS SPENCER YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 02/19/2017 NAME: DARIUS L PIKE YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 02/19/2017 NAME: DAUNDRE D THOMAS YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 02/19/2017 NAME: JAMAR HARDAWAY YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: TERRORISTIC THREATS;THEFT BY TAKING;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 02/19/2017 NAME: RANDELL A WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 02/19/2017 NAME: REGGIE MILNER YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);EXCESSIVE TINT
JAIL DATE: 02/19/2017 NAME: TAVIS M PARKER YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 02/19/2017 NAME: TRAVIS JACKSON YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 02/18/2017 NAME: CLIFFORD RAXTER YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 02/18/2017 NAME: MEGAN A STERNMARK YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 02/18/2017 NAME: THOMAS E CHADWICK YEAR OF BIRTH: 1955 RACE: W SEX: M CHARGES: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 02/17/2017 NAME: CLIFFORD B SHEPPARD JR. YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: FALSE IMPRISONMENT;AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 02/17/2017 NAME: DEXTER WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 02/17/2017 NAME: EDDIE L NELSON YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 02/17/2017 NAME: EVELYN A SEARCY YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: F CHARGES: AGGRAVATED STALKING
JAIL DATE: 02/17/2017 NAME: QUENTIN DOWELL YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 02/17/2017 NAME: RICKI L DAVIS YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: F CHARGES: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD;FORGERY IN THE FOURTH DEGREE;BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 02/17/2017 NAME: ROBERT ALLEN YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: W SEX: M CHARGES: SIMPLE BATTERY;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 02/17/2017 NAME: SHAWN C BELLAMY YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 02/17/2017 NAME: TIFFANY DOWDA YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 02/16/2017 NAME: CHRISTIE DOWLING YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: F CHARGES: BURGLARY 2ND DEGREE;FORGERY IN THE FOURTH DEGREE
JAIL DATE: 02/16/2017 NAME: CHRSITOPHER HARRIS YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 02/16/2017 NAME: CORY JOHNTRY YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;SIMPLE BATTERY PHYSICAL HARM FV 16-5-23 (A)(2)(F);VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);SPEEDING
JAIL DATE: 02/16/2017 NAME: DADRIAN TROTTMAN YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 02/16/2017 NAME: ELETISE HILL YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 02/16/2017 NAME: JOHNTAVIA L BINN YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: ARMED ROBBERY
JAIL DATE: 02/16/2017 NAME: KETAVIS GRANT YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 02/16/2017 NAME: LAQUINDRE WYATT YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;LOITERING
JAIL DATE: 02/16/2017 NAME: PRESTON COLLINS YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (WISCONSIN)
JAIL DATE: 02/15/2017 NAME: AMY HAGLER YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 02/15/2017 NAME: CEQUANTI D FORD YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED STALKING;CRIMINAL TRESPASS DAMAGE TO PROPERTY
JAIL DATE: 02/15/2017 NAME: COREY STEELE YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION;TRAFFICKING IN HEROIN
JAIL DATE: 02/15/2017 NAME: DEANGELO RICHMOND YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;VIO.OF PROB.REC.CT.(CIELINSKI);THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 02/15/2017 NAME: DEQUINDRE DAWSON YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 02/15/2017 NAME: EMMANUEL WALKER YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 02/15/2017 NAME: JAMES W FRENCH JR. YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 02/15/2017 NAME: JESSE D COX YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 02/15/2017 NAME: KELSEY SMITH YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: F CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (TEXAS)
JAIL DATE: 02/15/2017 NAME: REGINALD LUKE YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 02/15/2017 NAME: SAMUEL E FERRELL YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY SHOPLIFTING;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 02/14/2017 NAME: BRIAN J SINGLETARY YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 02/14/2017 NAME: JAY EVANS YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 02/14/2017 NAME: LARRY D GREEN YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 02/14/2017 NAME: NATHANIEL GHANT YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: MURDER
JAIL DATE: 02/14/2017 NAME: ROBERT RUSSAW YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY SHOPLIFTING;GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 02/14/2017 NAME: ROBERT W SHAYNE YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 02/14/2017 NAME: TERRELL PERSON YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 02/14/2017 NAME: THEODIS F HILL YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 02/20/2017 NAME: ADONIS K PERNELL YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;EXCESSIVE TINT