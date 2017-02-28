Spotted @ Muscogee County Jail 2-27-17: DUI arrests

JAIL DATE: 02/26/2017 NAME: BRANDON SMITH YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;SPEEDING
JAIL DATE: 02/26/2017 NAME: BRANDON S GREENHAW YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 02/26/2017 NAME: CAMERINO MENDOZA YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 02/26/2017 NAME: EDWARD A STANCOMBE YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 02/26/2017 NAME: STEPHEN R WHITE YEAR OF BIRTH: 1959 RACE: W SEX: M CHARGES: IMPEDING TRAFFIC;DUI ALCOHOL LESS SAFE
JAIL DATE: 02/26/2017 NAME: STEVEN R LYONS JR. YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08
JAIL DATE: 02/25/2017 NAME: QUINCY W WILLIAMSON YEAR OF BIRTH: 1959 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;DUTY UPON STRIKING FIXTURE
JAIL DATE: 02/25/2017 NAME: TRAVIS RICE YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO GIVE SIGNAL
JAIL DATE: 02/24/2017 NAME: MADELINE L WILLIAMSON YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;UNSAFE TIRES
JAIL DATE: 02/23/2017 NAME: BRAD CAREY YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;SPEEDING
JAIL DATE: 02/23/2017 NAME: CHRISTOPHER S MOUNT YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 02/23/2017 NAME: JOHN B DALELIO YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;SPEEDING
JAIL DATE: 02/23/2017 NAME: RONNIE M BURT YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 02/22/2017 NAME: JONG W HAN YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 02/27/2017 NAME: TRAKELL COMAR YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: DUTY UPON STRIKING FIXTURE;ENDANGERING A CHILD 14 YEARS DRIVER ARRESTED DUI;FAILURE TO MAINTAIN LANE