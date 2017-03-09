Spotted @ Muscogee County Jail 3-7-17

JAIL DATE: 03/06/2017 NAME: ANGEL MIMS YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 03/06/2017 NAME: ANGELIQUE HARTMAN YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 03/06/2017 NAME: ANTHONY CREWS YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 03/06/2017 NAME: BRYAN GOLDEN YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED STALKING
JAIL DATE: 03/06/2017 NAME: CHRIS INGRAM YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM;CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEG ALLOW CHILD TO WITNESS;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 03/06/2017 NAME: CHRISTOPHER R HOVEY YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE;FAILURE TO REGISTER AS A STATE SEX OFFENDER
JAIL DATE: 03/06/2017 NAME: CHRISTOPHER ELLERBEE YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: CRIMINAL ATTEMPT - THEFT BY DECEPTION;THEFT BY SHOPLIFTING;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 03/06/2017 NAME: DYWANE JACKSON YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 03/06/2017 NAME: EDGAR B WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1959 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 03/06/2017 NAME: RAEPHEIL E MORGAN YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;NO PROOF OF INSURANCE;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);IMPROPER TAIL LIGHTS
JAIL DATE: 03/06/2017 NAME: SHAWN B DOBY YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: ROBBERY BY INTIMIDATION;SERIOUS INJURY BY VEHICLE;ESCAPE
JAIL DATE: 03/05/2017 NAME: MALIK J WARD YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 2ND DEGREE
JAIL DATE: 03/05/2017 NAME: MARTRAIL C EPPS YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 03/05/2017 NAME: STEVEN FLINT YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 03/05/2017 NAME: TIMOTHY T ROOKS YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;USE OF LICENSE PLATE TO CONCEAL IDENTITY OF VEHICL;NO STATE TAG
JAIL DATE: 03/04/2017 NAME: ANTHONY THROWER YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: ARMED ROBBERY;BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM
JAIL DATE: 03/04/2017 NAME: CHARLES E WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: B SEX: M CHARGES: FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE;VIO.OF PROB.S.C.(SMITH);CRACKED WINDSHIELD OR REAR WINDOW
JAIL DATE: 03/04/2017 NAME: CHELSEA A HEADLEY YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 03/04/2017 NAME: JERMOLD L JENKINS YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 03/04/2017 NAME: JOHN L SIZEMORE YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: W SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 03/04/2017 NAME: JOSHUA D TUCKER YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 03/04/2017 NAME: QUENCY B BROWN YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 03/04/2017 NAME: RUBIN E BURTS III YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: ARMED ROBBERY;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C
JAIL DATE: 03/04/2017 NAME: TAYLOR BRADSHAW YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;CRACKED WINDSHIELD OR REAR WINDOW
JAIL DATE: 03/04/2017 NAME: YARITZA COLON-LOPEZ YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: F CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 03/03/2017 NAME: ALFONZO L WILLIAMS JR. YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 03/03/2017 NAME: ANTHONY ROBINSON YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: B SEX: M CHARGES: CRIMINAL ATTEMPT - BURGLARY;BURGLARY 2ND DEGREE
JAIL DATE: 03/03/2017 NAME: AVAIAN A DAWSON YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 03/03/2017 NAME: BRANDON J KING YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION, ETC DANGEROUS DRUGS
JAIL DATE: 03/03/2017 NAME: BRIAN D HURT YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 03/03/2017 NAME: CHRISTOPHER L PETERSON YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 03/03/2017 NAME: CHRISTOPHER HAMMOCK YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 03/03/2017 NAME: DAVIS KEY YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 03/03/2017 NAME: DENIS A TRICOCHE YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 03/03/2017 NAME: GREGORY A SMITH YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 03/03/2017 NAME: MARY C FORDHAM YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 03/03/2017 NAME: PHILIP LEE YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 03/03/2017 NAME: ROBERTO L MULDOON YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: W SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;EXCESSIVE TINT
JAIL DATE: 03/03/2017 NAME: SAMUEL DAVID YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 03/03/2017 NAME: SARAH HAMILTON YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 03/02/2017 NAME: ADAM CASH YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: SIMPLE BATTERY;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 03/02/2017 NAME: ALFRED R SMITH JR. YEAR OF BIRTH: 1957 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 03/02/2017 NAME: ALONZO M CROMWELL YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 03/02/2017 NAME: BRAD WICKLUND YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);NO PROOF OF INSURANCE
JAIL DATE: 03/02/2017 NAME: CORY LOCKHART YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 03/02/2017 NAME: DANIEL J DRUGICH YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED STALKING;VETERANS COURT SANCTION
JAIL DATE: 03/02/2017 NAME: HARVEY L WALKER YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 03/02/2017 NAME: JARIDCODY J BOHANNON YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIO.OF PROB.S.C.(SMITH);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 03/02/2017 NAME: JONATHAN JACOBS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: NO STATE DRIVERS LICENSE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 03/02/2017 NAME: KIMBERLY DRIVER YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: F CHARGES: DRUGS TO BE KEPT IN ORIGNAL CONTAINER;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);POSSESSION, ETC DANGEROUS DRUGS
JAIL DATE: 03/02/2017 NAME: RONNIE TOLBERT YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 03/01/2017 NAME: BOBBY THOMAS YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;CRACKED WINDSHIELD OR REAR WINDOW
JAIL DATE: 03/01/2017 NAME: BRANDON D WELLS YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: M CHARGES: CRIMINAL TRESPASS;SIMPLE BATTERY;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 03/01/2017 NAME: CAMERON K JONES YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 03/01/2017 NAME: CARLTON L ROBINSON YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 03/01/2017 NAME: DEMETRIS J WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: DISORDERLY CONDUCT;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 03/01/2017 NAME: EDWARD L ROBINSON YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 03/01/2017 NAME: KADEREK WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 03/01/2017 NAME: KYRON NEWSOME YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 03/01/2017 NAME: MARKEES SPIRES YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 03/01/2017 NAME: MARLON STAPLES YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 03/01/2017 NAME: MARQUIS BROOKS YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);STOP SIGN
JAIL DATE: 03/01/2017 NAME: MEGAN A STERNMARK YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 03/01/2017 NAME: MONTRION J WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: DISORDERLY CONDUCT;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;STOP SIGN-YIELD SIGN VIOLATION
JAIL DATE: 03/01/2017 NAME: NICKOLAS J TAYLOR YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 03/01/2017 NAME: RILEY GRAHAM YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 03/01/2017 NAME: SEAN M JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 03/01/2017 NAME: TERRENCE HUBBARD YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 03/01/2017 NAME: THOMAS FARLEY YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 03/01/2017 NAME: TODD LINTON YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 02/28/2017 NAME: DOUGLAS HALL YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 02/28/2017 NAME: GARY SANDERS YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 02/28/2017 NAME: JOHNNIE MCALLISTER JR. YEAR OF BIRTH: 1957 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 02/28/2017 NAME: JOHNQUEZ BARNES YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 02/28/2017 NAME: JOSEPH RUSSELL YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 02/28/2017 NAME: KALOEN GRIFFIN YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: RECKLESS DRIVING;THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;POINTING A GUN OR PISTOL
JAIL DATE: 02/28/2017 NAME: RONI LEWIS YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 02/28/2017 NAME: TRAVIS MCKENZIE YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)