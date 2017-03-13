Spotted @ Muscogee County Jail 3-13-17: DUI arrests

JAIL DATE: 03/11/2017 NAME: JAVAN MILTON YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08
JAIL DATE: 03/11/2017 NAME: NOE C MARTINEZ YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;NO STATE DRIVERS LICENSE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 03/11/2017 NAME: WILLIAM D BALDWIN YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 03/10/2017 NAME: VANESSA HOWARD YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 03/09/2017 NAME: CHAD R COOK YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;DUTY UPON STRIKING AN UNATTENTED VEHICLE
JAIL DATE: 03/09/2017 NAME: SERENA M WILSON YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;SPEEDING
JAIL DATE: 03/07/2017 NAME: KEIRRA B COLEMAN YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: F CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;DRIVING ON WRONG SIDE OF ROADWAY
JAIL DATE: 03/12/2017 NAME: ARTIS RANKIN YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER
JAIL DATE: 03/12/2017 NAME: KACI M BUSCHEL YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS