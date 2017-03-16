Spotted @ Muscogee County Jail 3-13-17

JAIL DATE: 03/13/2017 NAME: APRIL CLANTON YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 03/13/2017 NAME: CENTRAVEUZ D WIGGINS YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 03/13/2017 NAME: LEROY D HARVEY YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: CONTEMPT OF S.C.(JORDAN);VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 03/13/2017 NAME: MONICA HOUSE YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 03/12/2017 NAME: CLEVELAND TONEY YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MOULTON)
JAIL DATE: 03/12/2017 NAME: DARRELL TUCKER YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 03/12/2017 NAME: EDDIE HAWKINS YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;CRACKED WINDSHIELD OR REAR WINDOW
JAIL DATE: 03/12/2017 NAME: KEVIN E MOORE YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);IMPROPER HEADLIGHTS
JAIL DATE: 03/11/2017 NAME: ALEX D STREATER YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: CRACKED WINDSHIELD OR REAR WINDOW;FAILURE TO EXHIBIT LICENSE;OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;UNSAFE TIRES
AIL DATE: 03/11/2017 NAME: CORDELE JACKSON YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 03/11/2017 NAME: FRANCHESCA SHIVER YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: F CHARGES: AGGRAVATED STALKING
JAIL DATE: 03/11/2017 NAME: JAMIE FINLEY YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;VIO.OF PROB.S.C.(MOULTON);CRACKED WINDSHIELD OR REAR WINDOW
JAIL DATE: 03/11/2017 NAME: JUSTIN B KIRILENKO YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: NO STATE TAG;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;SWITCHING OR REMOVING TAG
JAIL DATE: 03/11/2017 NAME: LAURA E JENNESS YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 03/11/2017 NAME: MORGAN SPURLIN YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 03/10/2017 NAME: ANTOWEN O PHILLIPS YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE
JAIL DATE: 03/10/2017 NAME: DESHAWN FARROW YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 03/10/2017 NAME: EMMANUEL JONES YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);VIO.OF PROB.ST.CT.(RICHARDSON)
JAIL DATE: 03/10/2017 NAME: FLOYD RABB YEAR OF BIRTH: 1957 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 03/10/2017 NAME: JA'DARIUS SCOTT YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;ARMED ROBBERY;BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 03/10/2017 NAME: JEFFERY K POWELL YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 03/10/2017 NAME: JESSE BARLOW YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);FORGERY IN THE FIRST DEGREE
JAIL DATE: 03/10/2017 NAME: JOSEPH ASHMORE YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 03/10/2017 NAME: JOSHUA DAVENPORT YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: ABANDONMENT OF CONTROLLED SUBSTANCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 03/10/2017 NAME: KENNETH J HENDERSON YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 03/10/2017 NAME: LIZZIE M TERRY YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: SEX: F CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEG ALLOW CHILD TO WITNESS
JAIL DATE: 03/09/2017 NAME: ANTHONY GREEN YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 03/09/2017 NAME: BRANDON L GRADDY YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 03/09/2017 NAME: CLARENCE L LOCKETT YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 03/09/2017 NAME: DEVEN L PATTERSON YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 03/09/2017 NAME: JAMES E BLACKWELL YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;THEFT BY DECEPTION;PRINTING EXCUTING OR NEGOTIATING CHECKS, DRAFTS,;THEFT BY CONVERSION;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 03/09/2017 NAME: JASON D SIMS YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;LOITERING
JAIL DATE: 03/09/2017 NAME: JILLIAN CAMPBELL YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 03/09/2017 NAME: MICHAEL GAMBLE YEAR OF BIRTH: 1965 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 03/09/2017 NAME: RICKY SANDERS YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;PEDESTRAIN MUST USE SIDEWALK WHEN AVAILABLE
JAIL DATE: 03/09/2017 NAME: RONALD TAYLOR YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 03/09/2017 NAME: VICTOR COPPINS YEAR OF BIRTH: 1957 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;NO STATE TAG
JAIL DATE: 03/09/2017 NAME: VIRGINIA FERGUSON YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: W SEX: F CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 03/08/2017 NAME: ANDREW B RILEY YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 03/08/2017 NAME: BEN DUDLEY YEAR OF BIRTH: 1952 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 03/08/2017 NAME: JAQUAL D EDMONDS YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: ARMED ROBBERY;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);HIJACKING A MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 03/08/2017 NAME: JUSTIN B HARRISON YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 03/08/2017 NAME: MONTCHILO EPPS YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 03/07/2017 NAME: AYSIA NEWKIRK YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: F CHARGES: BURGLARY 2ND DEGREE
JAIL DATE: 03/07/2017 NAME: DERICO PRITCHETT YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 03/07/2017 NAME: GABRIEL DUNN YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 03/07/2017 NAME: JARVIS K ALEXANDER YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: MURDER;AGGRAVATED BATTERY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C
JAIL DATE: 03/07/2017 NAME: JUAN J MORAN-SUAREZ YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: CRUELTY TO CHILDREN
JAIL DATE: 03/07/2017 NAME: MARQUIS BONNER YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 03/07/2017 NAME: QUENTIN DOWELL YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 03/07/2017 NAME: SHARON A SAMUEL YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 03/07/2017 NAME: TRENCELLA BROWN YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: F CHARGES: BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM;THEFT BY TAKING