Spotted @ Muscogee County Jail 3-20-17: DUI arrests

JAIL DATE: 03/17/2017 NAME: TIFFANY M CARLSON YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;CRACKED WINDSHIELD OR REAR WINDOW
JAIL DATE: 03/19/2017 NAME: ALESHA M CASWELL YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 03/19/2017 NAME: ALEX T MCELHANNON YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08
JAIL DATE: 03/19/2017 NAME: AUBREY J HAROLD YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: F CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE
JAIL DATE: 03/19/2017 NAME: DANDRIELL L ISOME YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;SPEEDING
JAIL DATE: 03/19/2017 NAME: JAMES CREWS JR. YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 03/19/2017 NAME: JUSTIN JANTZ YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;DUTY UPON STRIKING FIXTURE
JAIL DATE: 03/19/2017 NAME: RODNEY K BUTLER YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;SPEEDING
JAIL DATE: 03/18/2017 NAME: ASHFORD PETTWAY YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 03/18/2017 NAME: BRIAN FISBECK YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;U-TURNS
JAIL DATE: 03/18/2017 NAME: DERIUS A THOMAS YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;LIGHTS REQUIRED
JAIL DATE: 03/17/2017 NAME: DAVID A SIEWERTSEN YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;SPEEDING