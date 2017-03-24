Spotted @ Muscogee County Jail 3-20-17

JAIL DATE: 03/20/2017 NAME: DEWAYN M CARTER YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (TENNESSEE)
JAIL DATE: 03/20/2017 NAME: JUSTIN WILLIS YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 03/20/2017 NAME: JUSTIN SMITH YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: SIMPLE BATTERY;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 03/20/2017 NAME: KHADIJAH REMBERT YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 03/20/2017 NAME: MICHAEL C MARCUSKY YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 03/20/2017 NAME: THEODORE A REDMOND YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;NO PROOF OF INSURANCE;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 03/19/2017 NAME: EDWARD R WALKER YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;VIOLATION OF PAROLE;FAILURE TO EQUIP.VEH.WITH REQ.LIGHTS
JAIL DATE: 03/19/2017 NAME: JOHN A SMITH YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: RECKLESS DRIVING;SERIOUS INJURY BY VEHICLE;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SEAT BELT
JAIL DATE: 03/19/2017 NAME: TOM CALLAHAN YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: IMPROPERLY TRANSFERRED LICENSE PLATE;NO STATE TAG;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;MOTORCYCLE, HELMET REQUIRED
JAIL DATE: 03/19/2017 NAME: TROY L TAYLOR YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: W SEX: M CHARGES: NO STATE TAG;SWITCHING OR REMOVING TAG;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;IMPROPER TAIL LIGHTS
JAIL DATE: 03/18/2017 NAME: CHARLES SEAY YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: HOME INVASION 1ST DEGREE;AGGRAVATED ASSAULT;CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE CHILD PRESENT
JAIL DATE: 03/18/2017 NAME: DONTRELL T FLETCHER YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: SIMPLE BATTERY;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 03/18/2017 NAME: ELLIOTT C NILES YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 03/18/2017 NAME: KELTRINA GIBSON YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 03/18/2017 NAME: KIERA I SHEALY YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: F CHARGES: SWITCHING OR REMOVING TAG;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;NO STATE TAG
JAIL DATE: 03/18/2017 NAME: MARCUS PARRIS YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;EXCESSIVE TINT
JAIL DATE: 03/18/2017 NAME: REGINALD WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;TRAFFICKING IN ECSTACY;OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL
JAIL DATE: 03/17/2017 NAME: ALJAMAR CROMWELL YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: SEX: M CHARGES: NO PROOF OF INSURANCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;FAILURE TO EXHIBIT LICENSE
JAIL DATE: 03/17/2017 NAME: ASHLEY DEBELBOT YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: F CHARGES: MURDER
JAIL DATE: 03/17/2017 NAME: DARREN PICKETT YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 03/17/2017 NAME: JOHNATHAN SANDERS YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: ROBBERY;BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM
JAIL DATE: 03/17/2017 NAME: JUSTIN ROBERTS YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 03/17/2017 NAME: KEONT'E L WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 03/17/2017 NAME: MARCUS L CLOUD YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 03/17/2017 NAME: ROBERT FLETCHER YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 03/17/2017 NAME: SHARON WALTON YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 03/17/2017 NAME: VIRGIL R GOLDEN YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED STALKING
JAIL DATE: 03/16/2017 NAME: ANTHONY L COLLIER YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;DRUGS TO BE KEPT IN ORIGNAL CONTAINER
JAIL DATE: 03/16/2017 NAME: BOBBY J LOVE YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED
JAIL DATE: 03/16/2017 NAME: BOBBY J MOLER YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: W SEX: M CHARGES: NO STATE TAG;NO PROOF OF INSURANCE;VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 03/16/2017 NAME: CRYSTAL JERNIGAN YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT OF SERVICES;RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;DISORDERLY CONDUCT
JAIL DATE: 03/16/2017 NAME: MICHAEL D PATTERSON YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: W SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 03/16/2017 NAME: MICHAEL W BUSH JR. YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: ARMED ROBBERY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C
JAIL DATE: 03/16/2017 NAME: RANDY PARKER YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION OF MARIJUANA
JAIL DATE: 03/15/2017 NAME: ADAM DANIEL YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 03/15/2017 NAME: BRANDON ALLEN YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 03/15/2017 NAME: BRIAN W TORAIN YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);SIMPLE ASSAULT ATTEMPT TO COMMIT VIOLENT INJURY
JAIL DATE: 03/15/2017 NAME: COURTNEY WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: CRIMINAL TRESPASS;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;MURDER;VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 03/15/2017 NAME: DEAUNTE NOBLES YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;NO STATE TAG
JAIL DATE: 03/15/2017 NAME: DENISE L MOORE YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: F CHARGES: IMPROPER BRAKE LIGHTS;NO PROOF OF INSURANCE;THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 03/15/2017 NAME: LEE TONEY WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 03/15/2017 NAME: SHAUN W JONES YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;FALSE IMPRISONMENT;KIDNAPPING;SIMPLE BATTERY
JAIL DATE: 03/15/2017 NAME: TIMOTHY C DOWNEY YEAR OF BIRTH: 1954 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY DECEPTION;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 03/15/2017 NAME: WALTER M SMITH YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED STALKING
JAIL DATE: 03/14/2017 NAME: BROOKE A SIEG YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 03/14/2017 NAME: EDWARD C JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: B SEX: M CHARGES: FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;TRAFFICKING IN COCAINE;VIOLATION OF PAROLE;IMPROPER HEADLIGHTS
JAIL DATE: 03/14/2017 NAME: HEATH CARPENTER YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 03/14/2017 NAME: JAMEL HUFF YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM;FALSE IMPRISONMENT;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 03/14/2017 NAME: KANDICE BARTLETT YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: F CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY, DAMAGE;GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 03/14/2017 NAME: KWAME M KNIGHT YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 03/14/2017 NAME: MATTHEW J KYLES YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 03/14/2017 NAME: TAMEKA SIMPSON YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: F CHARGES: SIMPLE BATTERY;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 03/13/2017 NAME: AARON STRICKLAND YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 03/13/2017 NAME: ANTWAIN JEFFERSON YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 03/13/2017 NAME: APRIL CLANTON YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 03/13/2017 NAME: CENTRAVEUZ D WIGGINS YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 03/13/2017 NAME: DANNY HOPKINS JR. YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED STALKING;THEFT BY SHOPLIFTING
JAIL DATE: 03/13/2017 NAME: JALEN WILLINGHAM YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;FAILURE TO HAVE TAG ILLUMINATED
JAIL DATE: 03/13/2017 NAME: JEREMY D MURRAY YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 03/13/2017 NAME: LEROY D HARVEY YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: CONTEMPT OF S.C.(JORDAN);VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 03/13/2017 NAME: MONICA HOUSE YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 03/13/2017 NAME: RAVIAN JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: F CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (NORTH CAROLINA)