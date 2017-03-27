Spotted @ Muscogee County Jail 3-27-17: DUI arrests

JAIL DATE: 03/25/2017 NAME: SUSAN COOK YEAR OF BIRTH: 1957 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 03/25/2017 NAME: TERRELL LEWIS YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;LIGHTS REQUIRED
JAIL DATE: 03/24/2017 NAME: JENNIFER LEWIS YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;IMPROPER LEFT TURN
JAIL DATE: 03/23/2017 NAME: CHAUNCEY WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 03/23/2017 NAME: JESSICA FLORES YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: F CHARGES: BLOCKING INTERSECTION;DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 03/23/2017 NAME: JOHN J HARRELL YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 03/23/2017 NAME: MARQUISE B STRONG YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;IMPROPER LEFT TURN
JAIL DATE: 03/23/2017 NAME: MOJCA DRAZIC YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: F CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;LIGHTS REQUIRED
JAIL DATE: 03/23/2017 NAME: NOLIN GRIMES YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: W SEX: F CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE
JAIL DATE: 03/23/2017 NAME: RYAN D WELLS YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;IMPEDING TRAFFIC
JAIL DATE: 03/22/2017 NAME: JENNIFER N WHYTE YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 03/20/2017 NAME: BO A SANDERS YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 03/25/2017 NAME: CHRISTIAN CAUDLE YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;DUTY UPON STRIKING AN UNATTENTED VEHICLE
JAIL DATE: 03/25/2017 NAME: DOUGLAS D BROOKS YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE; VIO.OF PROB.ST.CT.(RICHARDSON); MOVE-OVER-LAW