Spotted @ Muscogee County Jail 3-27-17

JAIL DATE: 03/24/2017 NAME: JENNIFER CLARK YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;NO STATE TAG
JAIL DATE: 03/24/2017 NAME: JUSTIN JACKSON YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 03/24/2017 NAME: PRANAVKUMOR DESAI YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 03/23/2017 NAME: DARIN C MITCHELL YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;FORGERY IN THE FIRST DEGREE
JAIL DATE: 03/23/2017 NAME: DONDRELL M TELLS YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 03/23/2017 NAME: JUSTIN TOLAND YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 03/23/2017 NAME: MICHAEL PEGUESE YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 03/23/2017 NAME: NORMAN T LAWRENCE JR. YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 03/23/2017 NAME: PATRICK SAMPTON YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;REGISTRATION,SUSPENDED, CANCELED, OR REVOKED.;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL
JAIL DATE: 03/23/2017 NAME: WALTER JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 03/23/2017 NAME: WILLIAM LINTON YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: ROBBERY BY INTIMIDATION;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 03/22/2017 NAME: AUSTIN S SMITH YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 03/22/2017 NAME: BILL BAEZ YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (NORTH CAROLINA)
JAIL DATE: 03/22/2017 NAME: DANIELLE MITCHELL YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 03/22/2017 NAME: DQWANZEO POLLARD YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: ROBBERY
JAIL DATE: 03/22/2017 NAME: HERMAN H HAMILTON YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;USE OF COMMUNICATION FACILITY IN COMMITTING CRIME;VIO.OF PROB.S.C.(SMITH);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 03/22/2017 NAME: JAMES Y JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 03/22/2017 NAME: PRESTON KENNEDY YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 03/22/2017 NAME: TREVOR FRYZEL-GORDON YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 03/22/2017 NAME: WILLIAM B WASHINGTON YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: SIMPLE BATTERY;AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 03/21/2017 NAME: ALBERT FORD YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: NO STATE TAG;USE OF LICENSE PLATE TO CONCEAL IDENTITY OF VEHICL;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);SWITCHING OR REMOVING TAG
JAIL DATE: 03/21/2017 NAME: ALTON M MCCOY YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;ARMED ROBBERY;MURDER
JAIL DATE: 03/21/2017 NAME: CARLADEOUS S BROWN YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 03/21/2017 NAME: CLINTON L DAVIS YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 03/21/2017 NAME: ELMER F THOMAS YEAR OF BIRTH: 1956 RACE: W SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 03/21/2017 NAME: JAMAR T ZANDERS YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: FAILURE TO MAINTAIN LANE;REGISTRATION,SUSPENDED, CANCELED, OR REVOKED.;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;TRAFFICKING IN COCAINE;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 03/21/2017 NAME: LAMARCUS M MICKLES YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 03/21/2017 NAME: LAUREEN A BAILEY YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 03/21/2017 NAME: MARKIS WALDON YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 03/21/2017 NAME: SAMIR YOUSEF YEAR OF BIRTH: 1960 RACE: W SEX: M CHARGES: SEXUAL ASSAULT AGAINST PERSONS IN CUSTODY
JAIL DATE: 03/21/2017 NAME: SHAUN JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 03/21/2017 NAME: SHAYRAT COOPER YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 03/20/2017 NAME: BRANDON K ANDRADE YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 03/20/2017 NAME: BRANDY PRICE YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 03/26/2017 NAME: JUSTICE L ROGERS YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: SIMPLE BATTERY;ROBBERY
JAIL DATE: 03/26/2017 NAME: KHALILAH K MOLSON YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;PROSTITUTION;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);SEAT BELT
JAIL DATE: 03/25/2017 NAME: KARABELLA TAYLOR YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 03/25/2017 NAME: MAURICE BYNAM YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE CHILD PRESENT
JAIL DATE: 03/25/2017 NAME: MICHEAL WISE YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;LOITERING
JAIL DATE: 03/25/2017 NAME: WILLIAM BAILEY YEAR OF BIRTH: 1951 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 03/24/2017 NAME: ANDREW S GARZEE YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: ENTERING MOTOR VEHICLE W/INTENT TO COMMIT THEFT;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 03/24/2017 NAME: ANGELA J CUMMINGS YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 03/24/2017 NAME: BRANDIN MCFARLANE YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 03/24/2017 NAME: CLIFFORD H DICKERSON YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED STALKING
JAIL DATE: 03/24/2017 NAME: JAMES BELLAMY YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 03/24/2017 NAME: JASPER EVANS YEAR OF BIRTH: 2000 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE