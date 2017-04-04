Spotted @ Muscogee County Jail 4-3-17: DUI arrests

JAIL DATE: 04/03/2017 NAME: ISABELLA BONO YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;SPEEDING
JAIL DATE: 04/02/2017 NAME: ASHLEIGH J MCKERNAN YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: F CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE
JAIL DATE: 04/02/2017 NAME: BRANDON T DIXON YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: MOVE-OVER-LAW;DUI ALCOHOL LESS SAFE
JAIL DATE: 04/02/2017 NAME: BRITTANY DEWBERRY YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: F CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 04/02/2017 NAME: EDUARDO SANCHEZ-LOPEZ YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 04/01/2017 NAME: JERMAIN R BLAIR YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 03/31/2017 NAME: JONATHAN J HALL YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE
JAIL DATE: 03/31/2017 NAME: JOSEPH A VEGA YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 03/28/2017 NAME: JONATHAN STALLINGS YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL;SPEEDING
JAIL DATE: 04/03/2017 NAME: HERMAN WISE YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED