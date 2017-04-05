Spotted @ Muscogee County Jail 4-3-17

JAIL DATE: 04/03/2017 NAME: ANGELIA MACK YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 04/03/2017 NAME: BRIAN J SINGLETARY YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY SHOPLIFTING;VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 04/03/2017 NAME: CHANISTY D MARTINY YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 04/03/2017 NAME: KEION J VAUGHN YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: STOP SIGN-YIELD SIGN VIOLATION;RECKLESS DRIVING;THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE
JAIL DATE: 04/03/2017 NAME: TIMOTHY J GALLIVAN YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 04/03/2017 NAME: TIMOTHY J LEDBETTER YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 04/02/2017 NAME: JASON L SIMMONS YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 04/02/2017 NAME: PHILLIP MCBRIDE YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 04/01/2017 NAME: CHRISTOPHER CROUCH YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 04/01/2017 NAME: JOSHUA J BARBERICK YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 04/01/2017 NAME: JOSHUA CROUCH YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER 18;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 04/01/2017 NAME: MARTAVIOUS LAWRENCE YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 04/01/2017 NAME: MICHAEL W BURKS YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 04/01/2017 NAME: MONICA CLARK YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: B SEX: F CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE
JAIL DATE: 04/01/2017 NAME: PAULA BAKER YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 04/01/2017 NAME: TAVARUS CROUCH YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 03/31/2017 NAME: ADRIAN POLLARD YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 03/31/2017 NAME: EUGENE C LONG YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: FORGERY IN THE FOURTH DEGREE;VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 03/31/2017 NAME: NICHOLAS C MAINE YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE;NO STATE DRIVERS LICENSE
JAIL DATE: 03/31/2017 NAME: TOBIAS O BULGER YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 03/31/2017 NAME: WILLIE J MORGAN JR. YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 03/30/2017 NAME: BYRON DIGGS YEAR OF BIRTH: 1957 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 03/30/2017 NAME: COREY WOMACK YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 03/30/2017 NAME: DEMETRICE D BELL YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;VIO.OF PROB.ST.CT.(PRATHER);FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 03/30/2017 NAME: DEVIN MCDANIEL YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING;THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 03/30/2017 NAME: DIONE B KEMPER III YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 03/30/2017 NAME: JOHN CAMPBELL YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 03/30/2017 NAME: KEVIN R HARRELL YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;UNSAFE OR IMPROPERLY EQUIPPED VEHICLE;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);IMPROPER TAIL LIGHTS
JAIL DATE: 03/30/2017 NAME: LATRICE WASHINGTON YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY DECEPTION;THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER ST.
JAIL DATE: 03/30/2017 NAME: MARTEL D MATHIS YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 03/30/2017 NAME: MONALISA G BERNARD YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 03/30/2017 NAME: QUENTIN DOWELL YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 03/30/2017 NAME: RUSCHAUN BURTON YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: CHILD RESTRAINT;NO STATE DRIVERS LICENSE;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 03/30/2017 NAME: WILLIAM D HOLLAND YEAR OF BIRTH: 1953 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 03/29/2017 NAME: ALLEN A GARNER YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 03/29/2017 NAME: ANTHONY D HARVEY YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD;FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT;THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 03/29/2017 NAME: CRISSY L MCQUIAG YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 03/29/2017 NAME: DONDRE T HILL YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;MURDER;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C
JAIL DATE: 03/29/2017 NAME: EDSEL WORKMAN YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 03/29/2017 NAME: KENNETH CLAY YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 03/29/2017 NAME: KENNETH J HENDERSON YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 03/29/2017 NAME: LINDSAY MOONEY YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 03/29/2017 NAME: MARK C LEE YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);DISORDERLY CONDUCT
JAIL DATE: 03/29/2017 NAME: SHEDRICK L BOLDEN YEAR OF BIRTH: 1965 RACE: B SEX: M CHARGES: SIMPLE BATTERY;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 03/29/2017 NAME: WILLIE B ALLEN YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: STALKING;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 03/29/2017 NAME: XAVION HOLLAND YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE;SIMPLE BATTERY
JAIL DATE: 03/28/2017 NAME: AUDREY LUCAS YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 03/28/2017 NAME: BILLY FAIRCLOTH YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);DRIVING ON THE SIDEWALK
JAIL DATE: 03/28/2017 NAME: DASHABION PERSON YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 03/28/2017 NAME: DOMINGO PUCKETT YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: RAPE
JAIL DATE: 03/28/2017 NAME: JAQUAWN C COOPER YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 03/28/2017 NAME: JEFFERY L BARKER YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 03/28/2017 NAME: JOHN COLBURN YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 03/28/2017 NAME: JOHNTHAN BAGGETT YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;USE OF COMMUNICATION FACILITY IN COMMITTING CRIME;TRANS IN CON.SUB.OR MARIJ WITHIN 1000FT OF SCHOOL;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 03/28/2017 NAME: MANOLITO E LEWIS JR. YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 03/28/2017 NAME: MICHAEL L COBB YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 03/28/2017 NAME: SARAH MEANS YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 03/28/2017 NAME: TERRI SIMMONS YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 03/28/2017 NAME: THOMAS VALDEZ JR. YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 03/27/2017 NAME: ALISHA B WALDON YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: F CHARGES: USE OF LICENSE PLATE TO CONCEAL IDENTITY OF VEHICL;THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER ST.;NO PROOF OF INSURANCE
JAIL DATE: 03/27/2017 NAME: DAMIKA TUCKER YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: F CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (COLORADO)
JAIL DATE: 03/27/2017 NAME: DYLAN M RHODES YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER ST.
JAIL DATE: 03/27/2017 NAME: JONATHAN R KAPPEL YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 03/27/2017 NAME: RODERICK P GRACE YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: DISCHARGING FIREARM IN CITY LIMITS;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 03/27/2017 NAME: STEVEN FULLER YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 03/27/2017 NAME: TIUNNA J GRANT YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)