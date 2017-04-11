Spotted @ Muscogee County Jail 4-10-17: DUI arrests

JAIL DATE: 04/10/2017 NAME: LOUIS LOWE YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED
JAIL DATE: 04/09/2017 NAME: REGINALD BILLINGSLEA YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED
JAIL DATE: 04/08/2017 NAME: MALCOLM WASHINGTON YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 04/08/2017 NAME: MATTHEW G BROOKS YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08;SPEEDING
JAIL DATE: 04/08/2017 NAME: DAVID ROBINSON YEAR OF BIRTH: 1953 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 04/06/2017 NAME: THEODORE WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE; FALSE REPORT OF A CRIME; MARIJUANA-POSSES LESS THAN 1 OZ.
JAIL DATE: 04/05/2017 NAME: TRAVIS SINGLETON YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE; DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED; MARIJUANA-POSSES LESS THAN 1 OZ.
JAIL DATE: 04/05/2017 NAME: JASON SANES YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: M CHARGES: NO STATE DRIVERS LICENSE;VIO.OF PROB.ST.CT.(PRATHER);DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 04/04/2017 NAME: CHRISTOPHER G JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1951 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO EXHIBIT LICENSE
JAIL DATE: 04/10/2017 NAME: TREMAYNE L EVANS YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 04/10/2017 NAME: KIARA RICHARDSON YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: F SEX: B CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, O