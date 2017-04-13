Spotted @ Muscogee County Jail 4-10-17

JAIL DATE: 04/08/2017 NAME: BRADLEY B STRICKLAND YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 04/08/2017 NAME: CURTIS G SIMPKINS YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: PERMITS FOR DOGS AND CATS REQUIRED;RABIES VACCINATION;VIO.OF PROB.REC.CT.(CIELINSKI);VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 04/08/2017 NAME: DAVID A FISHER YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: SIMPLE ASSAULT ATTEMPT TO COMMIT VIOLENT INJURY;THEFT BY TAKING;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 04/08/2017 NAME: JUNE M MANN YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 04/08/2017 NAME: TAVARUS Q PASS YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 04/07/2017 NAME: AMANDA M COUCH YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 04/07/2017 NAME: ANTHONY P CODY YEAR OF BIRTH: 1959 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);LOITERING
JAIL DATE: 04/07/2017 NAME: DONTAVIUS GRIER YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 04/07/2017 NAME: JARVARIUS GIDDENS YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 04/07/2017 NAME: JEREMY SCOTT YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;NO STATE DRIVERS LICENSE;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 04/07/2017 NAME: JOSEPH F FORESTAL YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 04/07/2017 NAME: MICHAEL L WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 04/07/2017 NAME: OCTAVIUS FORD YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 04/07/2017 NAME: ROBERT F BROOKS YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 04/07/2017 NAME: SHAKUR WARNER YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 04/07/2017 NAME: STANLEY P WHITE YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (TENNESSEE)
JAIL DATE: 04/07/2017 NAME: VERNON M GAMBLE YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 04/06/2017 NAME: ANTHONY CARR YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: CONTEMPT OF MUN.CT.(SMITH);VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);NO STATE DRIVERS LICENSE
JAIL DATE: 04/06/2017 NAME: BRENADETTE SOLORZANO YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: W SEX: F CHARGES: OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL;NO PROOF OF INSURANCE;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;LIGHTS REQUIRED
JAIL DATE: 04/06/2017 NAME: HANNIBAL H CHAMBERS YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C
JAIL DATE: 04/06/2017 NAME: HARVEY L WALKER YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 04/06/2017 NAME: ISRAEL GLAWSON YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 04/06/2017 NAME: JAQUAN VAN BUREN YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 04/06/2017 NAME: JONATHAN WEST YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 04/06/2017 NAME: LAVASCO WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 04/06/2017 NAME: SHAQUALA T MCGRUDER YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: F CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;VIO.OF PROB.REC.CT.(BUCKNER);OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL
JAIL DATE: 04/06/2017 NAME: WILLIAM W BOONE YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: CRIMINAL TRESPASS;THEFT BY SHOPLIFTING;VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 04/05/2017 NAME: ANTHONY BURRELL YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 04/05/2017 NAME: APRIL CLANTON YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE;THEFT BY TAKING;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 04/05/2017 NAME: BEVERLY R GARDNER YEAR OF BIRTH: 1959 RACE: B SEX: F CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 04/05/2017 NAME: BRANDON BOYD YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;ENTER AN UNOCCUPIED DWELLING
JAIL DATE: 04/05/2017 NAME: CASEY HEPNER YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE;THEFT BY TAKING;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 04/05/2017 NAME: CHRISTOPHER L MCMILLION YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;STOP SIGN
JAIL DATE: 04/05/2017 NAME: GIDGET M HOUSTON YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 04/05/2017 NAME: KELVIN TRAYLOR YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 04/05/2017 NAME: KENDALL L COCHRAN YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;IMPROPER LANE CHANGE
JAIL DATE: 04/05/2017 NAME: NATHANIEL RUSS JR. YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 04/05/2017 NAME: RICHARD W CAVE YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE;THEFT BY TAKING;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 04/05/2017 NAME: TRAVIS A ROYAL YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;FAILURE TO GIVE SIGNAL
JAIL DATE: 04/04/2017 NAME: ALONZO M CROMWELL YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF COCAINE;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
JAIL DATE: 04/04/2017 NAME: BRENT A MARSHALL YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 04/04/2017 NAME: BRITTANY SHERMAN YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 04/04/2017 NAME: DANA L EILAND YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 04/04/2017 NAME: DEMARCUS DIXON YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD;THEFT BY DECEPTION;IDENTITY FRAUD/ELEMENTS OF OFFENSE
JAIL DATE: 04/04/2017 NAME: GARY L KELLEY YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 04/04/2017 NAME: JAMES T EDWARDS YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: M CHARGES: DISORDERLY CONDUCT;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 04/04/2017 NAME: MICHAEL CHAMPION YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 04/04/2017 NAME: TREVOR T PICKETT YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 04/10/2017 NAME: ABBY M EARNEST YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 04/10/2017 NAME: JASMINE C CHANEY YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: F CHARGES: DRUGS TO BE KEPT IN ORIGNAL CONTAINER;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION, ETC DANGEROUS DRUGS
JAIL DATE: 04/10/2017 NAME: JERRY D NANCE III YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 04/10/2017 NAME: LEKESHA A SMITH YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: F CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 04/10/2017 NAME: MICHAEL BALDWIN YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A POLICE OFFICER (F);THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;VIO.OF PROB.REC.CT.(CIELINSKI);POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 04/10/2017 NAME: NICKHOLAS HOLSEY YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 04/09/2017 NAME: CHRISTOPHER BROWN YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 04/09/2017 NAME: CLINTON J KELLEY YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 04/09/2017 NAME: DEMETRIUS BROWN YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON(S);POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;FAILURE TO GIVE SIGNAL
JAIL DATE: 04/09/2017 NAME: DERONTE BROWN YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;TERRORISTIC THREATS;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 04/09/2017 NAME: JOHN H WALKER JR. YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 04/09/2017 NAME: LACY SANDERS YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 04/09/2017 NAME: TRAVEON THOMAS YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: DISORDERLY CONDUCT;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 04/09/2017 NAME: WESLEY M TUCKER YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON(S)
JAIL DATE: 04/08/2017 NAME: ALAN WESTBERRY YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: FORGERY IN THE FOURTH DEGREE;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS