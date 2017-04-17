Spotted @ Muscogee County Jail 4-17-17: DUI arrests

JAIL DATE: 04/13/2017 NAME: SARAH N THOMAS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: F CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;SPEEDING
JAIL DATE: 04/16/2017 NAME: ALEXANDER S KINGSLEY YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 04/16/2017 NAME: BRANDON K CARROLL YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: SPEEDING;DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 04/16/2017 NAME: CHARLIE E DENSON JR. YEAR OF BIRTH: 1960 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER;RECKLESS DRIVING;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);SPEEDING
JAIL DATE: 04/16/2017 NAME: DEANTARIO L HARRIS YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 04/16/2017 NAME: FELTON HARLEY JR. YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;SPEEDING
JAIL DATE: 04/16/2017 NAME: GERSON MARROQUIN YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;NO STATE DRIVERS LICENSE;LAYING DRAG
JAIL DATE: 04/16/2017 NAME: MANJINDER GHOTRA YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 04/16/2017 NAME: MARK A DIMASI YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;LIGHTS REQUIRED
JAIL DATE: 04/16/2017 NAME: MARTEL TURPEAU YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT;DUI ALCOHOL LESS SAFE;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 04/14/2017 NAME: VANNIE W MUFF YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 04/14/2017 NAME: JUSTIN M VINES YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE
JAIL DATE: 04/14/2017 NAME: RONNIE B STEWART YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08;SPEEDING