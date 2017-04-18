Spotted @ Muscogee County Jail 4-17-17

JAIL DATE: 04/14/2017 NAME: COURTNEY THOMAS YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);CHILD MOLESTATION
JAIL DATE: 04/14/2017 NAME: DAMON E BALLARD YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 04/14/2017 NAME: DARIAN HALL YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 04/14/2017 NAME: DENNIS R REID YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 04/14/2017 NAME: DONALD J BOND YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;SEAT BELT
JAIL DATE: 04/14/2017 NAME: KEYON COMAR YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 04/14/2017 NAME: MARY M GUANTT YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 04/14/2017 NAME: REBECCA STRICKLAND YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: F CHARGES: CONTEMPT OF COURT;THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;DISORDERLY WHILE INTOXICATED
JAIL DATE: 04/14/2017 NAME: ROBERT CAULTON YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 04/14/2017 NAME: SHAWN BOWMAN YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: M CHARGES: BURGLARY
JAIL DATE: 04/14/2017 NAME: TRAMMELL A CALHOUN YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 04/14/2017 NAME: TYLER A FLEMONS YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 04/14/2017 NAME: ZACHARY CAMPBELL YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 04/13/2017 NAME: ALEX L JONES YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 04/13/2017 NAME: ANDREW BELFLOWERS YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 04/13/2017 NAME: CHARLES I JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF TOOLS FOR THE COMMISSION OF CRIME;BURGLARY 2ND DEGREE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 04/13/2017 NAME: CHENG YOU YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;THEFT BY SHOPLIFTING
JAIL DATE: 04/13/2017 NAME: CHERRY O SEARCY YEAR OF BIRTH: 1953 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE;FAILURE TO REGISTER AS A STATE SEX OFFENDER
JAIL DATE: 04/13/2017 NAME: DANTRELL JORDAN YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 04/13/2017 NAME: DARREN P RATHEL YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 04/13/2017 NAME: DESHAWN ROBINSON YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 04/13/2017 NAME: GREGORY D CRENSHAW YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: FALSE STATEMENTS AND WRITINGS;THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 04/13/2017 NAME: HAROLD MILNER YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 04/13/2017 NAME: JACOBY PETERS YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 04/13/2017 NAME: KEIVONTE L WALKER YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;LOITERING OR PROWLING
JAIL DATE: 04/13/2017 NAME: MARK J DONALDSON YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 04/13/2017 NAME: MEGALE MILES YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: HOLD FOR HARRIS COUNTY;BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 04/13/2017 NAME: NAPARIS WALKER YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 04/13/2017 NAME: NIAL S HAMMONS YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 04/13/2017 NAME: RENEE L CARGILL YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 04/13/2017 NAME: SHELVY HOWARD YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: CRIMINAL ATTEMPT - BURGLARY;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSSESSION OF TOOLS FOR THE COMMISSION OF CRIME;THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 04/13/2017 NAME: SHERIDAN WHITE YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: FORGERY IN THE FIRST DEGREE;BURGLARY
JAIL DATE: 04/13/2017 NAME: TIFFANY WINTERS YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: F CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (OHIO)
JAIL DATE: 04/12/2017 NAME: CHARLES O BEEBE YEAR OF BIRTH: 1957 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 04/12/2017 NAME: DWAYNE R BARNES YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 04/12/2017 NAME: ERICK BRONSON YEAR OF BIRTH: 1960 RACE: B SEX: M CHARGES: SWITCHING OR REMOVING TAG;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);NO STATE TAG
JAIL DATE: 04/12/2017 NAME: JULIUS DOWELL JR. YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY DECEPTION;FAILURE TO REGISTER AS A BAIL RECOVERY AGENT
JAIL DATE: 04/12/2017 NAME: PERDIERE EDWARDS YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (MISSISSIPPI)
JAIL DATE: 04/12/2017 NAME: QUINTON C TAYLOR YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 04/12/2017 NAME: RADARIUS L DIXON YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 04/12/2017 NAME: RASHAAD HENDERSON YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 04/12/2017 NAME: RICHARD M STAITI YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 04/12/2017 NAME: TREVOR FRYZEL-GORDON YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 04/12/2017 NAME: TYQUERRIOUS FORD YEAR OF BIRTH: 2000 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;NO STATE DRIVERS LICENSE
JAIL DATE: 04/12/2017 NAME: WILLIAM S SLAPPY YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);VIO.OF PROB.ST.CT.(RICHARDSON)
JAIL DATE: 04/11/2017 NAME: BROOKE A MEADOWS YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: F CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 04/11/2017 NAME: CHARLIE K MADDOX YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: IMPROPER LANE CHANGE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;IMPROPER DISPLAY OF LICENSE PLATE
JAIL DATE: 04/11/2017 NAME: ESMERALDA HERNANDEZ YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: W SEX: F CHARGES: CONTEMPT OF MUN.CT.(SMITH);THEFT BY DECEPTION;THEFT BY TAKING;DEPOSIT ACCOUNT FRAUD
JAIL DATE: 04/11/2017 NAME: JAMES D ROBERSON YEAR OF BIRTH: 1965 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 04/11/2017 NAME: JAMILAH BURLEY YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 04/11/2017 NAME: KEVIN B HENDERSON YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;ARMED ROBBERY;POINTING A GUN OR PISTOL;POSSESSION OF FIREARM BY 1ST OFFENDER PROBATIONER
JAIL DATE: 04/11/2017 NAME: MICHAEL A HILL YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEG ALLOW CHILD TO WITNESS
JAIL DATE: 04/11/2017 NAME: ROBERT C TURNER YEAR OF BIRTH: 1965 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;DISCHARGE OF A GUN OR PISTOL NEAR PUBLIC HIGHWAY
JAIL DATE: 04/11/2017 NAME: SUSAN D GRUBB YEAR OF BIRTH: 1953 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY SHOPLIFTING;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 04/11/2017 NAME: TRAVIS CARROL YEAR OF BIRTH: 1957 RACE: W SEX: M CHARGES: BURGLARY 2ND DEGREE
JAIL DATE: 04/11/2017 NAME: TREVIS SISTRUNK YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 04/11/2017 NAME: TRIANDOUS JACKSON YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 04/11/2017 NAME: YVETTE L SUMBRY YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 04/10/2017 NAME: ABBY M EARNEST YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 04/17/2017 NAME: ROBIN KING YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 04/16/2017 NAME: CHARLIE E DENSON JR. YEAR OF BIRTH: 1960 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER;RECKLESS DRIVING;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);SPEEDING
JAIL DATE: 04/16/2017 NAME: GLORIA J BROOKER YEAR OF BIRTH: 1965 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;NO PROOF OF INSURANCE
JAIL DATE: 04/16/2017 NAME: MARCIE J DEVER YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 04/16/2017 NAME: MICHAEL W MANEY YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 04/16/2017 NAME: WILLIAM T BRAMAN YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 04/15/2017 NAME: ANTHONY RICHARDSON YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 04/15/2017 NAME: ANTONIO D VANDERSON YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: NO PROOF OF INSURANCE;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);BAIL JUMPING
JAIL DATE: 04/15/2017 NAME: GIOVANI PAUL-VAZQUEZ YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 04/15/2017 NAME: JAMES A DANIEL YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;NO PROOF OF INSURANCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;FAILURE TO GIVE SIGNAL
JAIL DATE: 04/15/2017 NAME: MALIK WARNER YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER 18;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 04/15/2017 NAME: WANDA JUSTICE YEAR OF BIRTH: 1960 RACE: B SEX: F CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;TERRORISTIC THREATS
JAIL DATE: 04/14/2017 NAME: ADAM N DENNIS YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 04/14/2017 NAME: ASHLEY BRAY YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: F CHARGES: SEAT BELT;NO STATE DRIVERS LICENSE;VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)