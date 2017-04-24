Spotted @ Muscogee County Jail 4-24-17: DUI arrests

JAIL DATE: 04/22/2017 NAME: YADIRA HERNANDEZ YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 04/20/2017 NAME: JOHNATHAN J LYONS YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL
JAIL DATE: 04/22/2017 NAME: BRYAN JAYNES YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 04/22/2017 NAME: DARLENE NEASMAN YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: F CHARGES: NO STATE DRIVERS LICENSE;DUI ALCOHOL LESS SAFE
JAIL DATE: 04/22/2017 NAME: DAVID F HELMS YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FOLLOWING TOO CLOSE
JAIL DATE: 04/22/2017 NAME: DYLAN GLISSON YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;LAYING DRAG
JAIL DATE: 04/22/2017 NAME: JAMES A SCROGGINS YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 04/22/2017 NAME: KENNETH HARRISON YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA);FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 04/22/2017 NAME: ROBERT S PRESLEY YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE