Spotted @ Muscogee County Jail 4-24-17

JAIL DATE: 04/19/2017 NAME: CARLOS JONES YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED STALKING
JAIL DATE: 04/19/2017 NAME: DAVID W DASHIELL YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: IDENTITY FRAUD/ELEMENTS OF OFFENSE;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD
JAIL DATE: 04/19/2017 NAME: DENNIS WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 04/19/2017 NAME: DOVORRIS JORDAN YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.ST.CT.(RICHARDSON);VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 04/19/2017 NAME: JAMES CAIL YEAR OF BIRTH: 1960 RACE: W SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 04/19/2017 NAME: JESSIE T BOSWELL YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 04/19/2017 NAME: KEITH ALEXANDER YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE;BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM
JAIL DATE: 04/19/2017 NAME: RC BARNES YEAR OF BIRTH: 1965 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 04/19/2017 NAME: SHANITA E CANNON YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: F CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 04/18/2017 NAME: AMBER BULLARD YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);LOITERING OR PROWLING
JAIL DATE: 04/19/2017 NAME: ASHLEY BRYAN YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 04/18/2017 NAME: BILLY B COLLINS YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);FAILURE TO GIVE SIGNAL
JAIL DATE: 04/18/2017 NAME: BRANDY A KUYKENDALL YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 04/18/2017 NAME: BRUCE KENNEBREW YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;THEFT BY DECEPTION;IDENTITY FRAUD/ELEMENTS OF OFFENSE
JAIL DATE: 04/18/2017 NAME: CEDRICK L DENT YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 04/18/2017 NAME: DALVIN HUDGINS YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY DECEPTION;RAPE
JAIL DATE: 04/18/2017 NAME: DEARIUS RANSOM YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: ARMED ROBBERY;HIJACKING A MOTOR VEHICLE;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 04/18/2017 NAME: EXODUS ROBINSON YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;TAMPERING WITH EVIDENCE;ABANDONMENT OF CONTROLLED SUBSTANCE
JAIL DATE: 04/18/2017 NAME: HAROLD I VINCENT YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: TOO FAST FOR CONDITIONS;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;RECKLESS DRIVING;THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;THEFT BY TAKING;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 04/18/2017 NAME: JACOB C PEOPLES YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 04/18/2017 NAME: JACOB D HARRISON YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 04/18/2017 NAME: JONATHAN BROWNING YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;LOITERING
JAIL DATE: 04/18/2017 NAME: MICHAEL MITCHELL YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY DECEPTION;BURGLARY
JAIL DATE: 04/18/2017 NAME: NATHANIEL RAYMOND YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 04/18/2017 NAME: RODGER SCALES YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: MURDER
JAIL DATE: 04/18/2017 NAME: THOMAS MILLER YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (TENNESSEE)
JAIL DATE: 04/18/2017 NAME: ZAXTER DUKES YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 04/17/2017 NAME: DAVID GOLEMBIEWSKI YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 04/17/2017 NAME: DEVON L ROSS YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 04/17/2017 NAME: DILLON FRAZIER YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 04/17/2017 NAME: DYWANE JACKSON YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 04/17/2017 NAME: ERIKA MAYS YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 04/17/2017 NAME: THOMAS L SMITH YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;EXCESSIVE TINT
JAIL DATE: 04/17/2017 NAME: TYRONE HARDY YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY CONVERSION
JAIL DATE: 04/17/2017 NAME: ZACHRAN T MCCAULEY YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 04/23/2017 NAME: ALEX G BROOKS YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: CROSSING CENTER LINE;FAILURE TO GIVE SIGNAL;IMPROPER LEFT TURN;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;RECKLESS DRIVING;PARTICIPATION IN CRIMINAL GANG ACTIVITY PROHIBITED;RAPE;IMPROPER TAIL LIGHTS
JAIL DATE: 04/23/2017 NAME: CLARENCE MOORE YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 04/23/2017 NAME: DEANDRE J MABRY YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE FIRST DEGREE;RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;SIMPLE BATTERY
JAIL DATE: 04/23/2017 NAME: JASAAN A MARION YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 04/23/2017 NAME: KETAVIS GRANT YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL
JAIL DATE: 04/23/2017 NAME: MARQUEZ B LOVE YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY
JAIL DATE: 04/23/2017 NAME: MARTAVIOUS P HILL YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 04/22/2017 NAME: DAVID L BANKS YEAR OF BIRTH: 1957 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY SHOPLIFTING;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 04/22/2017 NAME: KENNETH HARRISON YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA);FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 04/22/2017 NAME: MICHAEL B DANIELS YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 04/22/2017 NAME: RONI BWALYA YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: M CHARGES: CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEG ALLOW CHILD TO WITNESS;FALSE IMPRISONMENT;THEFT BY DECEPTION;BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM
JAIL DATE: 04/22/2017 NAME: TERRY L HALL YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: W SEX: M CHARGES: NO PROOF OF INSURANCE;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);IMPROPERLY TRANSFERRED LICENSE PLATE
JAIL DATE: 04/21/2017 NAME: ARTHUR J CARTER JR. YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 04/21/2017 NAME: CATHY OATIS YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: B SEX: F CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 04/21/2017 NAME: DEMETRIUS K BELLAMY YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 04/21/2017 NAME: DONTREL HARPER YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: NO PROOF OF INSURANCE;REGISTRATION,SUSPENDED, CANCELED, OR REVOKED.;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;RECKLESS DRIVING;THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 04/21/2017 NAME: JAMIE L LUKE YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 04/21/2017 NAME: MALCOLM MCMILLER YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;DISCHARGE OF A GUN OR PISTOL NEAR PUBLIC HIGHWAY
JAIL DATE: 04/21/2017 NAME: MAURICE LUCAS YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 04/21/2017 NAME: TONY L OWENS YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 04/20/2017 NAME: ADOLPHUS BULLOCK YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 04/20/2017 NAME: ANTHONY CULPEPPER YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE;HOLD FOR CHATTAHOOCHEE COUNTY
JAIL DATE: 04/20/2017 NAME: BRANDON L RIGGINS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 04/20/2017 NAME: BRETT HOFFMAN YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;LOITERING
JAIL DATE: 04/20/2017 NAME: CORNELIUS HARRIS YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 04/20/2017 NAME: DEQUIN K DOZIER YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: SIMPLE BATTERY-ELD PERSON-PREG FEMALE 16-5-23C;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);CRIMINAL TRESPASS DAMAGE TO PROPERTY
JAIL DATE: 04/20/2017 NAME: EARL L ROBERTS YEAR OF BIRTH: 1952 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY SHOPLIFTING;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 04/20/2017 NAME: JERMAINE HILL YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: B SEX: M CHARGES: FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);LOITERING
JAIL DATE: 04/20/2017 NAME: JESSICA E JACKSON YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 04/20/2017 NAME: JIMMY SWANIGAN YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 04/20/2017 NAME: JOHN O BROOKS YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 04/20/2017 NAME: JOHN C JONES YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 04/20/2017 NAME: SHANELL CHANEY YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: F CHARGES: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE;TERRORISTIC THREATS;ROBBERY
JAIL DATE: 04/20/2017 NAME: XAVIER M STEVENSON YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY