Spotted @ Muscogee County Jail 11-6-17

JAIL DATE: 11/05/2017 NAME: MICHAEL MELTON YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL
JAIL DATE: 11/04/2017 NAME: DANIEL L VOSS YEAR OF BIRTH: 1959 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;HOMICIDE BY VEHICLE, WITHOUT MALICE, 1ST DEGREE;FOLLOWING TOO CLOSE
JAIL DATE: 11/04/2017 NAME: ERIC PUGH YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;DUI ALCOHOL LESS SAFE
JAIL DATE: 11/04/2017 NAME: HANNAH OSBORNE YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 11/04/2017 NAME: HARVINDER SINGH YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: U SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FOLLOWING TOO CLOSE
JAIL DATE: 11/04/2017 NAME: JARETT R PURDY YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;LIGHTS REQUIRED
JAIL DATE: 11/04/2017 NAME: JOHN C MCNEILL YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 11/04/2017 NAME: MELVIN H SCOTT YEAR OF BIRTH: 1959 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FOLLOWING TOO CLOSE
JAIL DATE: 11/04/2017 NAME: TENISHA DAVIS YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: F CHARGES: DUI DRUGS LESS SAFE;SPEEDING
JAIL DATE: 11/03/2017 NAME: ELLEN A BERARDECCI YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;ENTERING ROADWAY FROM OTHER THAN ANOTHER ROADWAY
JAIL DATE: 11/03/2017 NAME: JEREMY D SULLIVAN YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 11/03/2017 NAME: TYLER N DOBBS YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI DRUGS LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 11/03/2017 NAME: WILLIAM C OGDEN III YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;SPEEDING
JAIL DATE: 11/02/2017 NAME: LESLIE T JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 11/01/2017 NAME: QUINTON TAYLOR YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 11/05/2017 NAME: GREGORY M HILLIARD YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 11/04/2017 NAME: CHRISTOPHER R BOWENS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 11/04/2017 NAME: CRYSTAL N MCCOY YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 11/04/2017 NAME: DARRIEST D ANDERSON YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT;POSSESSION OF A SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE
JAIL DATE: 11/03/2017 NAME: ERIC I HURBAN YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED
JAIL DATE: 11/01/2017 NAME: KASSIE M SLEDGE YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS