Spotted @ Muscogee County Jail 11-6-2017

JAIL DATE: 11/05/2017 NAME: CADARIUS MEADOWS YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;CARRYING A CONCEALED WEAPON
JAIL DATE: 11/05/2017 NAME: CHAUNCERY L WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;THEFT BY SHOPLIFTING;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 11/05/2017 NAME: DARNELLE THOMAS YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);PUBLIC INDECENCY
JAIL DATE: 11/05/2017 NAME: DESCHAUNE T JEMISON JR. YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE;SIMPLE ASSAULT ATTEMPT TO COMMIT VIOLENT INJURY
JAIL DATE: 11/05/2017 NAME: JUSTIN FORD YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 11/05/2017 NAME: LAYSHUN NELSON YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 11/05/2017 NAME: REBECCA AMARI YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: F CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 11/05/2017 NAME: XAVIER R HARVEY YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT;NO STATE DRIVERS LICENSE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;NO PROOF OF INSURANCE
JAIL DATE: 11/04/2017 NAME: ANGEL BATIZ III YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 11/04/2017 NAME: ANTHONY T HARVEY YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 11/04/2017 NAME: BRANDON K ANDRADE YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 11/04/2017 NAME: DARRIEST ANDERSON YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: SWITCHING OR REMOVING TAG;OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL;NO PROOF OF INSURANCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);FOLLOWING TOO CLOSE
JAIL DATE: 11/03/2017 NAME: BRANDON D BELL YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 11/03/2017 NAME: CHANDLER BATES YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 11/03/2017 NAME: CLINT LAWING YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;FAILURE TO GIVE SIGNAL
JAIL DATE: 11/03/2017 NAME: DARRELL GANTER YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 11/03/2017 NAME: MERRISA R HAMNER YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);THEFT BY SHOPLIFTING
JAIL DATE: 11/03/2017 NAME: NICHOLAS HOWARD YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;USE OF COMMUNICATION FACILITY IN COMMITTING CRIME;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;TAMPERING WITH EVIDENCE;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 11/03/2017 NAME: RAFAEL HUGULEY YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (MISSISSIPPI)
JAIL DATE: 11/03/2017 NAME: RISCHARDA INGRAM YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 11/03/2017 NAME: RODNEY S DOBBS JR. YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD;FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 11/03/2017 NAME: SHELLY D GARNER YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: W SEX: F CHARGES: AGGRAVATED STALKING
JAIL DATE: 11/03/2017 NAME: SHENITA S WILSON YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 11/03/2017 NAME: JOHNNY R COLLINS YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 11/03/2017 NAME: STEVE G SPANN YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 11/03/2017 NAME: STEVE R CARVER YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 11/03/2017 NAME: TROY A DOWDA YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 11/03/2017 NAME: TYWON WALTON YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 11/02/2017 NAME: ELIJAH SHORTER JR. YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 11/02/2017 NAME: ERIC PERSON YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: DUTY TO RPT ACC-INVOL DEATH, INJURY,PROP DAMAGE;FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER;NO STATE DRIVERS LICENSE;RECKLESS DRIVING;STALKING;THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT
JAIL DATE: 11/02/2017 NAME: FELIX SMALLS JR. YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;INSURANCE PROOF
JAIL DATE: 11/02/2017 NAME: HENRY EDWARDS YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH);VIO.OF PROB.ST.CT.(RICHARDSON)
JAIL DATE: 11/02/2017 NAME: JEFFERY C WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 11/02/2017 NAME: JOHNNY GATES YEAR OF BIRTH: 1955 RACE: B SEX: M CHARGES: MURDER
JAIL DATE: 11/02/2017 NAME: BRITTNEY JENNINGS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 11/02/2017 NAME: LAMAR FULLER YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 11/02/2017 NAME: MICHAEL J CARLISLE YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 11/02/2017 NAME: RONNIE BROOKS YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 11/01/2017 NAME: AARON JONES YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 11/01/2017 NAME: RICKY TINNELL YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: W SEX: M CHARGES: CONTEMPT OF COURT;NO STATE TAG;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 11/01/2017 NAME: APRIL BRYANT YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 11/01/2017 NAME: DESMONET L MCKEY YEAR OF BIRTH: 2000 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 11/01/2017 NAME: DIANGLO MCCRARY YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT OF SERVICES
JAIL DATE: 11/01/2017 NAME: FREDDIE L BOUYER YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 11/01/2017 NAME: GREGORY A SMITH YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);FAILURE TO REGISTER AS A STATE SEX OFFENDER
JAIL DATE: 11/01/2017 NAME: TONYA CLARK YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 11/01/2017 NAME: TRAVIS BROOKS YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: SIMPLE BATTERY;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEG ALLOW CHILD TO WITNESS;VIOLATION OF PAROLE;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 10/31/2017 NAME: ALEXANDER PHILLIPS YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 10/31/2017 NAME: ANTONIO BELL YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;VIO.OF PROB.ST.CT.(PRATHER);VIO.OF PROB.S.C.(SMITH);FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE
JAIL DATE: 10/31/2017 NAME: BRANNON R WATERS YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 10/31/2017 NAME: CECIL J HARRIS YEAR OF BIRTH: 1954 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 11/1/2017 NAME: CHARLES LOYKO YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);ENTER AN UNOCCUPIED DWELLING
JAIL DATE: 10/31/2017 NAME: CHRISTOPHER J FICKLIN YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;WINDSHIELD OBSTRUCTED
JAIL DATE: 10/31/2017 NAME: DANIEL T PARHAMS YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 10/31/2017 NAME: DEIDRA S HOLMES YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: F CHARGES: IDENTITY FRAUD/ELEMENTS OF OFFENSE;THEFT BY DECEPTION;GEORGIA RICO ACT
JAIL DATE: 10/31/2017 NAME: JOEY BOWDEN YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);FAILURE TO REGISTER AS A STATE SEX OFFENDER
JAIL DATE: 10/31/2017 NAME: JONATHAN D HILL YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 10/31/2017 NAME: JONATHAN L VANDERHALL JR. YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;SPEEDING
JAIL DATE: 10/31/2017 NAME: KARZARTA M PIETT YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);LOITERING OR PROWLING
JAIL DATE: 10/31/2017 NAME: LEROYAL HARPER YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 10/31/2017 NAME: SEAN LAYTON YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY SHOPLIFTING;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 10/31/2017 NAME: TABITHA A CROWELL YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;NO PASSING
JAIL DATE: 10/31/2017 NAME: TERRELL E HOWARD YEAR OF BIRTH: 1958 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 10/31/2017 NAME: WILLIAM J ROBERTSON YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY DECEPTION;EXPLOITATION OF DISABLED OR ELDER ADULT
JAIL DATE: 10/30/2017 NAME: AMANDA MCLAUGHLIN YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING;EXPLOITATION OF DISABLED OR ELDER ADULT
JAIL DATE: 10/30/2017 NAME: GARY W HOLMES YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 10/30/2017 NAME: JEFFREY L WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 10/30/2017 NAME: JOHNNY JONES YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: B SEX: M CHARGES: ARMED ROBBERY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 10/30/2017 NAME: TIMOTHY B MICHEL YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 10/30/2017 NAME: VERONICA WRIGHT YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE