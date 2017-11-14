Spotted @ Muscogee County Jail 11-13-2017

JAIL DATE: 11/12/2017 NAME: CARL WRIGHT YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 11/13/2017 NAME: DERECK C WELDON YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
JAIL DATE: 11/12/2017 NAME: HAROLD BATES YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: TRAFFICKING PERSON FOR LABOR OR SEXUAL SERVITUDE;SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
JAIL DATE: 11/12/2017 NAME: JARROD R LONG YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 11/12/2017 NAME: JIMMY S COBB YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: TRAFFICKING PERSON FOR LABOR OR SEXUAL SERVITUDE;SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
JAIL DATE: 11/12/2017 NAME: MICHAEL EVERETT YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
JAIL DATE: 11/12/2017 NAME: TERIKA CRUMP YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;REGISTRATION,SUSPENDED, CANCELED, OR REVOKED.;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 11/12/2017 NAME: UTHEMES TAYLOR YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
JAIL DATE: 11/12/2017 NAME: VICTOR ROGERS YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 11/11/2017 NAME: ALEX HARRIS YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 11/12/2017 NAME: BRIAN A CORCORAN YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: W SEX: M CHARGES: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
JAIL DATE: 11/12/2017 NAME: CHRISTOPHER S MCGOWAN YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
JAIL DATE: 11/12/2017 NAME: COLLIS D EATON YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: W SEX: M CHARGES: TRAFFICKING PERSON FOR LABOR OR SEXUAL SERVITUDE;SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
JAIL DATE: 11/12/2017 NAME: DERRICK L SMALLS YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
JAIL DATE: 11/12/2017 NAME: EDWIN NIEVES YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: SEX: M CHARGES: TRAFFICKING PERSON FOR LABOR OR SEXUAL SERVITUDE;SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
JAIL DATE: 11/11/2017 NAME: JAQUINZA JONES YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;LOITERING OR PROWLING
JAIL DATE: 11/12/2017 NAME: JI WON KIM YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: TRAFFICKING PERSON FOR LABOR OR SEXUAL SERVITUDE;SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
JAIL DATE: 11/12/2017 NAME: KE SONG YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: TRAFFICKING PERSON FOR LABOR OR SEXUAL SERVITUDE;SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
JAIL DATE: 11/11/2017 NAME: KELVIN B WALKER YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 11/12/2017 NAME: KENNETH JORDAN YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
JAIL DATE: 11/11/2017 NAME: MEGAN A EVERAGE YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 11/12/2017 NAME: ROBERT A MOORE YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: TRAFFICKING PERSON FOR LABOR OR SEXUAL SERVITUDE;SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
JAIL DATE: 11/11/2017 NAME: SHERRY L JONES YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 11/10/2017 NAME: ANDRE MCMICHAEL YEAR OF BIRTH: 1958 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 11/12/2017 NAME: JONATHAN D JENKINS YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
JAIL DATE: 11/10/2017 NAME: JUSTICE T MANUEL YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: SIMPLE BATTERY;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 11/10/2017 NAME: KATHERINE KELLY YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;IMPROPER DISPLAY OF LICENSE PLATE
JAIL DATE: 11/10/2017 NAME: REGINALD K CROWELL YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: TRAFFICKING PERSON FOR LABOR OR SEXUAL SERVITUDE;SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
JAIL DATE: 11/09/2017 NAME: AMBER BULLARD YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: F CHARGES: FORGERY IN THE FIRST DEGREE;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 11/09/2017 NAME: ANTONIO D PARKER YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 11/12/2017 NAME: AUSTIN T PIERCE YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: TRAFFICKING PERSON FOR LABOR OR SEXUAL SERVITUDE;SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
JAIL DATE: 11/09/2017 NAME: CARLISA M YOUNG YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 11/09/2017 NAME: CHAD R COOK YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 11/09/2017 NAME: CHARLES RICHARDSON YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 11/09/2017 NAME: EDWIN B WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 11/09/2017 NAME: ILA MARTIN YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;DRUGS TO BE KEPT IN ORIGNAL CONTAINER
JAIL DATE: 11/09/2017 NAME: JAMIE L LUKE YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 11/09/2017 NAME: JEREMY J VELASQUEZ YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: FORGERY IN THE FIRST DEGREE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 11/09/2017 NAME: JERI SMITH YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 11/09/2017 NAME: KALIEB M BARRON YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: FORGERY IN THE SECOND DEGREE;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 11/09/2017 NAME: LARRY A DALLAS JR. YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 11/09/2017 NAME: REBECCA R TANNER YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY CONVERSION
JAIL DATE: 11/09/2017 NAME: ROBERT COOK YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: TOO FAST FOR CONDITIONS;NO PROOF OF INSURANCE;RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;STOP SIGN;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 11/09/2017 NAME: ROBIN BROWN YEAR OF BIRTH: 1958 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 11/09/2017 NAME: TRAVIS JACKSON YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 11/09/2017 NAME: TYRI TOLLIVER YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;THEFT BY TAKING;FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE
JAIL DATE: 11/08/2017 NAME: BRIQUAVIOUS THOMPSON YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 11/08/2017 NAME: DARIUS L PIKE YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 11/08/2017 NAME: DARREN P RATHEL YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 11/08/2017 NAME: HAVIE TERRY YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: ROBBERY
JAIL DATE: 11/08/2017 NAME: JENNIFER BAKER YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: F CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 11/08/2017 NAME: JESSIE E HARDY YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: W SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 11/08/2017 NAME: JIMMY CARTER YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);911 CALL UNLAWFUL CONDUCT
JAIL DATE: 11/08/2017 NAME: KENNETH T COLLIER YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT OF SERVICES
JAIL DATE: 11/08/2017 NAME: MURSHID WILSON YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 11/08/2017 NAME: NICKHOLAS HOLSEY YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 11/08/2017 NAME: QUENTIN I CANTIDATE YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 11/08/2017 NAME: RONALD L COBB YEAR OF BIRTH: 2000 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 11/08/2017 NAME: SANQUNETTE DAVIS YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: F CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 11/08/2017 NAME: STANLEY HOOD YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: STOP SIGN-YIELD SIGN VIOLATION;STRIKING A FIXED OBJECT;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;RECKLESS DRIVING;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 11/08/2017 NAME: THOMAS B WRENN YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 11/08/2017 NAME: VANTRESTON DAVIS YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 11/08/2017 NAME: WENDY J VANOUDHEUSDEN YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: F CHARGES: DRUGS TO BE KEPT IN ORIGNAL CONTAINER;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;STOP SIGN
JAIL DATE: 11/07/2017 NAME: CHASITIE D TURNER YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 11/07/2017 NAME: CHRISTEVER J STILLWELL YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: M CHARGES: IMPROPERLY TRANSFERRED LICENSE PLATE;NO STATE TAG;NO STATE DRIVERS LICENSE;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 11/07/2017 NAME: DAVID W GUNN YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 11/07/2017 NAME: EMILY M DRURY YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: F CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;THEFT BY TAKING;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 11/07/2017 NAME: HAROLD COOKSEY YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: M CHARGES: FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;AGGRAVATED STALKING
JAIL DATE: 11/07/2017 NAME: JOSEPH R XUEREB YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF TOOLS FOR THE COMMISSION OF CRIME;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;LOITERING OR PROWLING
JAIL DATE: 11/07/2017 NAME: KDAIJAH C LANIER YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT OF SERVICES
JAIL DATE: 11/07/2017 NAME: LATAVIUS J JACKSON YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;SEAT BELT
JAIL DATE: 11/07/2017 NAME: NATHANIEL ENGLISH YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 11/07/2017 NAME: QUENTIN BALDWIN YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 11/07/2017 NAME: ROBERT BARNES YEAR OF BIRTH: 1951 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 11/07/2017 NAME: ROSHANDA C DORSEY YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING;FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT;VIO.OF PROB.ST.CT.(RICHARDSON)
JAIL DATE: 11/07/2017 NAME: SEAN BOYD YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 11/07/2017 NAME: TIARRA WOFFORD YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: F CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;PROSTITUTION
JAIL DATE: 11/06/2017 NAME: ELVINA L PADGETT YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);NO STATE DRIVERS LICENSE;NO STATE TAG;VIO.OF PROB.ST.CT.(PRATHER)
JAIL DATE: 11/06/2017 NAME: RAYMOND S WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION;POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE;POSSESSION OF METHAMPHETAMINE W/INTENT TO DIST.
JAIL DATE: 11/06/2017 NAME: RAYMOND SCOTT YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM;OBSTRUCTION OF 911 CALL;VIO.OF PROB.ST.CT.(PRATHER);AGGRAVATED ASSAULT