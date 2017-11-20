Spotted @ Muscogee County Jail 11-20-17

JAIL DATE: 11/18/2017 NAME: TRIANDOS G LIPSCOMB YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE
JAIL DATE: 11/17/2017 NAME: ANNETTE M PREWETT YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;IMPROPER BACKING
JAIL DATE: 11/17/2017 NAME: CHARLIE L PLOWDEN YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 11/17/2017 NAME: JUANITA JACKSON YEAR OF BIRTH: 1959 RACE: B SEX: F CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FOLLOWING TOO CLOSE
JAIL DATE: 11/16/2017 NAME: JOHN R SONGER YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FOLLOWING TOO CLOSE
JAIL DATE: 11/16/2017 NAME: TREY SMITH YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE
JAIL DATE: 11/15/2017 NAME: ANTONIO D DAVISON YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;SPEEDING
JAIL DATE: 11/15/2017 NAME: LESLIE CARR YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;IMPROPER BRAKE LIGHTS
JAIL DATE: 11/13/2017 NAME: ANDRE N GRANGER YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: B SEX: M CHARGES: NO STATE DRIVERS LICENSE;DUI ALCOHOL LESS SAFE
JAIL DATE: 11/13/2017 NAME: STEPHEN FARMER YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI COMBINED INFLUENCE LESS SAFE
JAIL DATE: 11/19/2017 NAME: DANIEL B RUFFIN YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 11/18/2017 NAME: AARON P BOWENS YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE;MARIJUANA POSSESS LESS THAN I OZ.
JAIL DATE: 11/15/2017 NAME: KELSIE FAINE YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 11/15/2017 NAME: DOUGLAS L EVANS YEAR OF BIRTH: 1956 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 11/14/2017 NAME: JOSHUA L DAVIS YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL