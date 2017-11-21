Spotted @ Muscogee County Jail 11-20-2017

JAIL DATE: 11/21/2017 NAME: ANTHONY A LEWIS YEAR OF BIRTH: 1960 RACE: B SEX: M CHARGES: OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL;THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;DUTY UPON STRIKING AN UNATTENTED VEHICLE
JAIL DATE: 11/19/2017 NAME: ANTONIO B EPPS YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: CARRYING WEAPON WITHOUT LICENSE;EXPIRED DRIVER'S LICENSE;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 11/19/2017 NAME: AUBREY S CRITTENDEN JR. YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: CRIMINAL TRESPASS;CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEG ALLOW CHILD TO WITNESS;THEFT BY CONVERSION;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);SIMPLE BATTERY
JAIL DATE: 11/19/2017 NAME: BETTY FINCHER YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 11/19/2017 NAME: DARIUS D PASS YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 11/19/2017 NAME: FABIAN L BRITT YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING;ENTERING MOTOR VEHICLE W/INTENT TO COMMIT THEFT
JAIL DATE: 11/19/2017 NAME: PRESTON KENNEDY YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 11/19/2017 NAME: TRYSTAN BOYNES YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;FAILURE TO GIVE SIGNAL
JAIL DATE: 11/18/2017 NAME: AARON BOWENS YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;IMPROPER HEADLIGHTS
JAIL DATE: 11/18/2017 NAME: CAMERON COTY YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: SIMPLE BATTERY;TERRORISTIC THREATS;VIO. OF PROB.S.C.;CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE
JAIL DATE: 11/18/2017 NAME: CHRISTOPHER GILLIAM YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 11/18/2017 NAME: JOSHUA BRYER YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER ST.;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 11/18/2017 NAME: LAKENYA C GRANDBERRY YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: F CHARGES: REGISTRATION,SUSPENDED, CANCELED, OR REVOKED.;VIO.OF PROB.REC.CT.(HUNTER);VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);NO PROOF OF INSURANCE
JAIL DATE: 11/18/2017 NAME: MICHAEL J BARCUS YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: W SEX: M CHARGES: FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);ALL PERSONS OPERATING A BICYCLE UPON A ROAD
JAIL DATE: 11/18/2017 NAME: SEMAJ VANBUREN YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 11/17/2017 NAME: JELANI SIMON YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 11/17/2017 NAME: KENYATA TURNER YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 11/17/2017 NAME: LAVETTE THOMPSON YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY SHOPLIFTING;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 11/17/2017 NAME: NEKITA N CRAWFORD YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: F CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (COLORADO)
JAIL DATE: 11/17/2017 NAME: PHILLIP D HARRIS YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: AFFRAY/FIGHTING PUBLIC PLACE;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 11/17/2017 NAME: ROBERT F BROOKS YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 11/17/2017 NAME: TODDRICK JONES YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 11/16/2017 NAME: BOBBY C MORGAN JR. YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 11/16/2017 NAME: DALE THOMPSON YEAR OF BIRTH: 1956 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 11/16/2017 NAME: DAN CLAMENTE YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 11/16/2017 NAME: JAAVON D EDMONDS YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: BLOCKING INTERSECTION;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);VIO.OF PROB.REC.CT.(CIELINSKI)
JAIL DATE: 11/16/2017 NAME: JAMES L CHILDS YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 11/16/2017 NAME: JAMES Y JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 11/16/2017 NAME: JERMAINE JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: CHILD MOLESTATION
JAIL DATE: 11/16/2017 NAME: JOSEPH H TAYLOR YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);SPEEDING
JAIL DATE: 11/16/2017 NAME: JOSHUA M HAMBY YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 11/16/2017 NAME: JUSTIN R REEVES YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: SEX: M CHARGES: ARMED ROBBERY;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 11/16/2017 NAME: KEITH D PRUSKI YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE;VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 11/16/2017 NAME: REGINALD T MILLER YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: SIMPLE BATTERY;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 11/16/2017 NAME: RODDERICK GLANTON YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: NO STATE DRIVERS LICENSE;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;SPEEDING
JAIL DATE: 11/16/2017 NAME: RYAN K RIGGS YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSSESSION, ETC DANGEROUS DRUGS;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;FAILURE TO GIVE SIGNAL
JAIL DATE: 11/16/2017 NAME: TREVINO L DAVIS YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED STALKING;THEFT BY SHOPLIFTING
JAIL DATE: 11/15/2017 NAME: ALEXANDRIA N BARFIELD YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER ST.
JAIL DATE: 11/15/2017 NAME: ANGEL BATIZ III YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 11/15/2017 NAME: BRANDON BOYD YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 11/15/2017 NAME: DEMETRIUS U ALEXANDER YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 11/15/2017 NAME: DENNIS W MCDANIEL YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 11/15/2017 NAME: DEQUINDRE DAWSON YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 11/15/2017 NAME: EDWARD R WALKER YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 11/15/2017 NAME: HORACE HICKEY JR. YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 11/15/2017 NAME: JAMES W BICKLEY YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: W SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 11/15/2017 NAME: JEFFERY RITCH YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER ST.;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 11/15/2017 NAME: KRISTEN DUBOISE YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;FORGERY IN THE FOURTH DEGREE
JAIL DATE: 11/15/2017 NAME: RACHEL WELLMAN YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 11/15/2017 NAME: SAMANTHA KIMMINS YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER ST.;DRUGS TO BE KEPT IN ORIGNAL CONTAINER
JAIL DATE: 11/15/2017 NAME: SHANNON N FINDLEY YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 11/15/2017 NAME: WILLIAM HARVEY JR. YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 11/14/2017 NAME: ASHLEY N FAULK YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 11/14/2017 NAME: BRENDA COHEN YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 11/14/2017 NAME: DEANDRIUS MCCLAIN YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: PROHIBITED IN SPEC PLACES, STOP, PARK/RR CROSS;RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);PEDESTRAIN MUST USE SIDEWALK WHEN AVAILABLE
JAIL DATE: 11/14/2017 NAME: JOHN COLBURN YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEG ALLOW CHILD TO WITNESS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 11/14/2017 NAME: JOSHUA T CLELLAND YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: CRUELTY TO CHILDREN;AGGRAVATED CRUELTY TO ANIMALS
JAIL DATE: 11/14/2017 NAME: JUSTIN A PARISH YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 11/14/2017 NAME: MEGAN E SEXTON YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 11/14/2017 NAME: MICHAEL KING YEAR OF BIRTH: 1955 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED CHILD MOLESTATION
JAIL DATE: 11/14/2017 NAME: TIMOTHY HOLDER YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 11/14/2017 NAME: XZAVYON REESE YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 11/13/2017 NAME: EDDIE L POWELL YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 11/13/2017 NAME: ERIC MENEFEE YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: B SEX: M CHARGES: TRAFFICKING PERSON FOR LABOR OR SEXUAL SERVITUDE;SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
JAIL DATE: 11/13/2017 NAME: GARY D WHITFIELD YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
JAIL DATE: 11/13/2017 NAME: JAMES E BRYANT YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: M CHARGES: CRIMINAL TRESPASS;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;DRUGS TO BE KEPT IN ORIGNAL CONTAINER
JAIL DATE: 11/13/2017 NAME: JASON M KELLEY YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 11/13/2017 NAME: MARQUINTIZ D MCFARLAND YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 11/13/2017 NAME: MAURICE JACKSON YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 11/13/2017 NAME: MONICA HOUSE YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 11/13/2017 NAME: REN O HALLMARK YEAR OF BIRTH: 1949 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 11/13/2017 NAME: ROBERT WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: B SEX: M CHARGES: PRINTING EXCUTING OR NEGOTIATING CHECKS, DRAFTS,;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 11/13/2017 NAME: WILLIAM PRUITT YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: W SEX: M CHARGES: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN