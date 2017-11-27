Spotted @ Muscogee County Jail 11-27-17

JAIL DATE: 11/26/2017 NAME: CHANCE M MCKINNON YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;PROHIBITED IN SPEC PLACES, STOP, PARK/RR CROSS
JAIL DATE: 11/25/2017 NAME: JEREMIAH J EDWARDS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;ONE WAY STREET
JAIL DATE: 11/25/2017 NAME: JOSHUA MCCUNE YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 11/25/2017 NAME: KEVIN W COOK YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;SPEEDING
JAIL DATE: 11/25/2017 NAME: LAUREN R HOWARD YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 11/25/2017 NAME: QUENTIN D WATKINS YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;SPEEDING
JAIL DATE: 11/25/2017 NAME: SEAN M KELLY YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 11/24/2017 NAME: TOMMY N FREEMAN YEAR OF BIRTH: 1955 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 11/23/2017 NAME: ARNOLD FARLEY YEAR OF BIRTH: 1956 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 11/23/2017 NAME: MICHAEL S FUNK YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 11/21/2017 NAME: BILLY O MCBRIDE YEAR OF BIRTH: 1953 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;NO STATE DRIVERS LICENSE;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE
JAIL DATE: 11/21/2017 NAME: JEREMY GILMER YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;DUTY UPON STRIKING AN UNATTENTED VEHICLE
JAIL DATE: 11/20/2017 NAME: SARAH MORTON YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 11/26/2017 NAME: MICHAEL W WHETSTONE YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;DISORDERLY CONDUCT
JAIL DATE: 11/25/2017 NAME: DORIAN HENDERSON YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 11/23/2017 NAME: CHRISTIAN B JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;HIT AND RUN DUTY OF DRIVER TO STOP AT OR RETURN TO;FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER
JAIL DATE: 11/21/2017 NAME: ANDREW L FISHER YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL