Spotted @ Muscogee County Jail 11-27-2017

JAIL DATE: 11/26/2017 NAME: KEON DURHAM YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;NO STATE TAG
JAIL DATE: 11/25/2017 NAME: ANTHONY BOSTON YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 11/25/2017 NAME: BRANDEN L COBB YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 11/25/2017 NAME: BRANDY M PEUGH YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 11/25/2017 NAME: BREANNA L BROADNAX YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING;GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 11/25/2017 NAME: DAVID M WOODARD YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 11/25/2017 NAME: GREGORY BROOKS YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: FAILURE TO MAINTAIN LANE;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 11/25/2017 NAME: ISAAC T MILES YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT;VIO.OF PROB.S.C.(SMITH);FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 11/25/2017 NAME: JEFFREY D BARNES JR. YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 11/25/2017 NAME: OVIDO MARTINEZ-DIAZ YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 11/25/2017 NAME: RASHAAD BAILEY YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 11/25/2017 NAME: TYLER D SHELTON YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;STOP SIGN-YIELD SIGN VIOLATION;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 11/25/2017 NAME: TYRONE F SPANN YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE
JAIL DATE: 11/25/2017 NAME: WILLIAM SEIFERT YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 11/24/2017 NAME: ALEX B LEWIS YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: SIMPLE BATTERY PHYSICAL HARM FV 16-5-23 (A)(2)(F);POSSESSION OF COCAINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 11/24/2017 NAME: ANTONIO A GARNER YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: SIMPLE ASSAULT ATTEMPT TO COMMIT VIOLENT INJURY;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 11/24/2017 NAME: CRAIG B LEWIS YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY CONVERSION
JAIL DATE: 11/24/2017 NAME: DIANGLO MCCRARY YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 11/24/2017 NAME: JOHNNY L DAVIS YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 11/23/2017 NAME: ANDREW S MOORE YEAR OF BIRTH: 1960 RACE: B SEX: M CHARGES: BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);SIMPLE BATTERY
JAIL DATE: 11/23/2017 NAME: BURKE J URBAN YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 11/23/2017 NAME: DANIELLE MITCHELL YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 11/22/2017 NAME: AMBER GAY YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 11/22/2017 NAME: GREGORY CARSTON YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;OBSTRUCTION OF 911 CALL
JAIL DATE: 11/22/2017 NAME: KEITH K LITTLE YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 11/22/2017 NAME: ROBERT A YOUNG YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 11/21/2017 NAME: AARON J WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO. OF PROB.S.C.
JAIL DATE: 11/21/2017 NAME: BRITT E SCHAAF YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 11/21/2017 NAME: DANTE BARNES YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY DECEPTION;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 11/21/2017 NAME: DEBORAH J GLOVER YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.REC.CT.(JOYNER);VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 11/21/2017 NAME: DERRICK FORD YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 11/21/2017 NAME: IRA FRASURE YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 11/21/2017 NAME: MICHAEL S KING YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 11/20/2017 NAME: ADRIAN BELIN YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 11/20/2017 NAME: ANTHONY R MORRIS YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: TOO FAST FOR CONDITIONS;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 11/20/2017 NAME: BROOKE A SIEG YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 11/20/2017 NAME: COREY B WRIGHT YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 11/20/2017 NAME: DESHAWN MILLER YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 11/20/2017 NAME: HEATHER DUNCAN YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;WINDSHIELD OBSTRUCTED;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 11/20/2017 NAME: JERRY WOLFE JR. YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 11/20/2017 NAME: SHEDDRICK FRAGER YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 11/20/2017 NAME: TONY L OWENS YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)