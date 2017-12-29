Spotted @ Muscogee County Jail 12-25-2017: Felony arrests

JAIL DATE: 12/24/2017 NAME: LAKASHA ANDREWS YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 12/24/2017 NAME: MICHAEL D ASKEW YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);THEFT BY SHOPLIFTING
JAIL DATE: 12/24/2017 NAME: SHAWN WRIGHT YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: DRUGS TO BE KEPT IN ORIGNAL CONTAINER;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 12/23/2017 NAME: BILLY FAIRCLOTH YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);PEDESTRAIN MUST USE SIDEWALK WHEN AVAILABLE
JAIL DATE: 12/23/2017 NAME: CASSANDRA HUFFSTUTLER YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: F CHARGES: FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;PEDESTRAIN MUST USE SIDEWALK WHEN AVAILABLE
JAIL DATE: 12/23/2017 NAME: CORY LOCKHART YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER;NO STATE DRIVERS LICENSE;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);BEING IN PARK AFTER HOURS
JAIL DATE: 12/23/2017 NAME: DARNELL A HICKEY YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 12/23/2017 NAME: DAVID J WHITLEY YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 12/23/2017 NAME: DEMETRIS WILLIS YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: FAILURE TO EQUIP.VEH.WITH REQ.LIGHTS;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;VIO.OF PROB.ST.CT.(RICHARDSON);SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;BAIL JUMPING
JAIL DATE: 12/23/2017 NAME: DEVIN MITCHELL YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: M CHARGES: FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY;MOPED-HELMET REQUIRED;NO STATE TAG;NO STATE DRIVERS LICENSE;VIOLATION OF PAROLE;MOTORCYCLE, HEADLIGHT ILLUMINATED AT ALL TIMES
JAIL DATE: 12/22/2017 NAME: BENJAMIN A PIKE YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 12/22/2017 NAME: BYRON BENSON YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (WISCONSIN)
JAIL DATE: 12/22/2017 NAME: DEQUANN K NEWSOME YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 12/22/2017 NAME: HEATHER CLARK YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 12/22/2017 NAME: JAMES A DANIEL YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 12/22/2017 NAME: JOHN E SEWELL YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);THEFT BY SHOPLIFTING
JAIL DATE: 12/22/2017 NAME: JOTHAM K JACKSON YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);SIMPLE BATTERY
JAIL DATE: 12/22/2017 NAME: REBBECKA MCMILLAN YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 12/22/2017 NAME: REBECCA M LIVINGSTON YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 12/22/2017 NAME: SHIRLYNN ETTER YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: F CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 12/22/2017 NAME: YANCY H SIMMONS YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: W SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;USE OF LICENSE PLATE TO CONCEAL IDENTITY OF VEHICL;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;VIO.OF PROB.REC.CT.(BUCKNER);IMPROPER BRAKE LIGHTS
JAIL DATE: 12/21/2017 NAME: ALONZO HOOD YEAR OF BIRTH: 1958 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 12/21/2017 NAME: ALPHONSA MCGHEE YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);FAILURE TO REGISTER AS A STATE SEX OFFENDER
JAIL DATE: 12/21/2017 NAME: ARMONEE HOWE YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: DUTY UPON STRIKING AN UNATTENTED VEHICLE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;NO STATE DRIVERS LICENSE;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;FAILURE TO GIVE SIGNAL
JAIL DATE: 12/21/2017 NAME: BERNARDO MATHIS YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 12/21/2017 NAME: BILLY R BURRIS YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 12/21/2017 NAME: CHRISTOPHER B CAMPBELL YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 12/21/2017 NAME: COREY M ROANOKES YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: TERRORISTIC THREATS;AGGRAVATED STALKING
JAIL DATE: 12/21/2017 NAME: DEQUINDRE DIX YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 12/21/2017 NAME: DONTAVIS TATUM YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 12/21/2017 NAME: ERIC A LOVE YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: LOITERING OR PROWLING;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 12/21/2017 NAME: KEITH BROWN YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 12/21/2017 NAME: MICHAEL WISE YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 12/21/2017 NAME: VICTORIA WYATT YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 12/20/2017 NAME: ALI K SHAMDIN YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 12/20/2017 NAME: CHAZMINE HALL YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: F CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;DISCHARGE OF A GUN OR PISTOL NEAR PUBLIC HIGHWAY
JAIL DATE: 12/20/2017 NAME: JACOBEE D BROOKS YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 12/21/2017 NAME: JESSICA D NICKERSON YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: F CHARGES: CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEG ALLOW CHILD TO WITNESS;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;VIO.OF PROB.ST.CT.(PRATHER);BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM
JAIL DATE: 12/19/2017 NAME: CHRISTOPHER R MCRAE YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIO.OF PROB.ST.CT.(RICHARDSON);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 12/19/2017 NAME: CLINT E WALKER YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: FAILURE TO HAVE TAG ILLUMINATED;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;USE OF LICENSE PLATE TO CONCEAL IDENTITY OF VEHICL;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;TRAFFICKING IN CERTAIN CONTROLLED SUBSTANCES;SEAT BELT
JAIL DATE: 12/19/2017 NAME: DYRUL COURTNEY JR. YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 12/19/2017 NAME: EDWARD J JOHNSON JR. YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 12/19/2017 NAME: HUNTER MARTIN YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 12/19/2017 NAME: MICHAEL K COOLEY YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;AFFRAY/FIGHTING PUBLIC PLACE
JAIL DATE: 12/19/2017 NAME: TIMOTHY R DODSON YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 12/18/2017 NAME: ALEXIS MESSENGER YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 12/18/2017 NAME: ANTHONY J FOMAN YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER ST.;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED
JAIL DATE: 12/18/2017 NAME: ANTONIO ROBINSON YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 12/18/2017 NAME: COURTNEY GUNN YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 12/18/2017 NAME: CURTIS G SIMPKINS YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 12/18/2017 NAME: CYNTHIA HICKS YEAR OF BIRTH: 1959 RACE: B SEX: F CHARGES: IDENTITY FRAUD/ELEMENTS OF OFFENSE;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 12/18/2017 NAME: DALTON C MCARDLE YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;WINDSHIELD OBSTRUCTED
JAIL DATE: 12/18/2017 NAME: ERIC M WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 12/18/2017 NAME: JENNIFER MALTESE YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);VIO.OF PROB.ST.CT.(RICHARDSON)
JAIL DATE: 12/18/2017 NAME: KRISTOPHER MAYHAND YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 12/18/2017 NAME: PAULA R WITHERINGTON YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: F CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 12/18/2017 NAME: TIMOTHY J MARLOW YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 12/18/2017 NAME: TYANNA D LOCKETT YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY