Spotted @ Muscogee County Jail 1-15-17: DUI arrests

JAIL DATE: 01/14/2018 NAME: ALEX M TUCKER YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08
JAIL DATE: 01/14/2018 NAME: JONATHAN FIGUEROA-BORRERO YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;PROHIBITED IN SPEC PLACES, STOP, PARK/RR CROSS
JAIL DATE: 01/14/2018 NAME: LATORIE MARSHALL YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE
JAIL DATE: 01/14/2018 NAME: ROBERT RICHARDSON JR. YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;STOPPING IN STREET
JAIL DATE: 01/13/2018 NAME: BRIANNA L OHERN YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;SPEEDING
JAIL DATE: 01/13/2018 NAME: MICHAEL I GILDER YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 01/13/2018 NAME: TERRELL DAVIS YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08;SPEEDING
JAIL DATE: 01/11/2018 NAME: PETER K FINNERTY YEAR OF BIRTH: 1951 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08;IMPROPER HEADLIGHTS
JAIL DATE: 01/10/2018 NAME: TERRY W TYLER YEAR OF BIRTH: 1958 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI DRUGS LESS SAFE;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE
JAIL DATE: 01/09/2018 NAME: ROBERT TEMPLES YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;IMPROPER BACKING
JAIL DATE: 01/14/2018 NAME: ADAM H MCPHERSON YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)
JAIL DATE: 01/14/2018 NAME: CHRISTOPHER N BROWN YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 01/14/2018 NAME: TERRY L CLARK YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 01/13/2018 NAME: JEDIDIAH E DAILEY YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR)
JAIL DATE: 01/13/2018 NAME: JERALD JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER
JAIL DATE: 01/11/2018 NAME: JACQUELINE D MCGILBERRY YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;MARIJUANA POSSESS LESS THAN 1 OZ.
JAIL DATE: 01/11/2018 NAME: DENNIS C LEWIS YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;MARIJUANA POSSESS LESS THAN 1 OZ.;CROSSING STATE/COUNTY GUARD LINES WITH WEAPONS
JAIL DATE: 01/10/2018 NAME: QUENTIN B SHOCK YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 01/09/2018 NAME: JERMIAH D WALKER YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR);KNOWINGLY DRIVING MOTOR VEHICLE ON SUSPENDED, CANC
JAIL DATE: 01/08/2018 NAME: RONALD A SAMS YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR)