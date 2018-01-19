Spotted @ Muscogee County Jail 1-15-2017: Felony arrests

JAIL DATE: 01/14/2018 NAME: CHRISTIAN CLAY YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: LIGHTS REQUIRED;STRIKING A FIXED OBJECT;THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 01/14/2018 NAME: CHRISTOPHER MAXWELL YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED
JAIL DATE: 01/14/2018 NAME: DEVIN GILES YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;STOP SIGN-YIELD SIGN VIOLATION;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 01/14/2018 NAME: EDWARD R WALKER YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);IMPROPER TAIL LIGHTS
JAIL DATE: 01/14/2018 NAME: MICHELLE D FRADY YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 01/14/2018 NAME: MICHELLE J BARCUS YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: W SEX: F CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 01/14/2018 NAME: ROBERT CARTER YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: CRIMINAL TRESPASS;CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE CHILD PRESENT;OBSTRUCTION OF A POLICE OFFICER (F);VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);VIO.OF PROB.S.C.(SMITH);SIMPLE ASSAULT ATTEMPT TO COMMIT VIOLENT INJURY
JAIL DATE: 01/13/2018 NAME: DANIEL L WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;STOP SIGN
JAIL DATE: 01/13/2018 NAME: JERALD JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE;SPEEDING;FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);DRIVING ON WRONG SIDE OF ROADWAY
JAIL DATE: 01/13/2018 NAME: LEE M EDWARDS YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: M CHARGES: NO PROOF OF INSURANCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;NO STATE TAG
JAIL DATE: 01/13/2018 NAME: TABITHA B ARNSDORF YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);VIO.OF PROB.S.C.(SMITH);THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 01/12/2018 NAME: BLAKE LEWIS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 01/12/2018 NAME: CHRISTOPHER LITTLE SR. YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 01/12/2018 NAME: EDWIN B WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);SEAT BELT
JAIL DATE: 01/12/2018 NAME: JENNIFER CRAWFORD YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);NO PROOF OF INSURANCE
JAIL DATE: 01/12/2018 NAME: JONATHAN COLLINS YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSING FALSE IDENTIFICATION DOCUMENT;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 01/12/2018 NAME: JONATHAN R ELKINS YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 01/12/2018 NAME: KRISTINA ALLPORT YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 01/12/2018 NAME: MICHAEL J DRUMM YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 01/12/2018 NAME: RAYMOND L DIXON JR. YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: STATUTORY RAPE;CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
JAIL DATE: 01/12/2018 NAME: SHANQUILLA JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY CONVERSION
JAIL DATE: 01/11/2018 NAME: BRANDY DAUGHTRY YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 01/11/2018 NAME: DEVIN BURDEN YEAR OF BIRTH: 2000 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;ENTERING MOTOR VEHICLE W/INTENT TO COMMIT THEFT;LOITERING OR PROWLING
JAIL DATE: 01/11/2018 NAME: EUGENE MCALLISTER YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);FAILURE TO GIVE SIGNAL
JAIL DATE: 01/11/2018 NAME: KEVIN BROWN YEAR OF BIRTH: 1965 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 01/11/2018 NAME: SENORDOR HINES YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 01/11/2018 NAME: SHAUN JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 01/11/2018 NAME: TAMMY BITNER YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: W SEX: F CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 01/11/2018 NAME: WENDELL JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1958 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 01/11/2018 NAME: WILLIAM C BURCH YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY SHOPLIFTING;TRAFFICKING IN METHAMPHETAMINE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 01/10/2018 NAME: BREUNIA L BANKS YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: F CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 01/10/2018 NAME: CARLOS A ESPINOSA YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 01/10/2018 NAME: CARRIE A LOCKHART YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);DRUGS TO BE KEPT IN ORIGNAL CONTAINER
JAIL DATE: 01/10/2018 NAME: CHARLES JONES YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;TRAFFICKING IN CERTAIN CONTROLLED SUBSTANCES;THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER ST.
JAIL DATE: 01/10/2018 NAME: CHRISTOPHER GRAYDON YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 01/10/2018 NAME: DERRICK B DOWSEY YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE
JAIL DATE: 01/10/2018 NAME: JAMES MELTON YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: TRAFFICKING IN CERTAIN CONTROLLED SUBSTANCES
JAIL DATE: 01/10/2018 NAME: JOSHUA JONES YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;TRAFFICKING IN CERTAIN CONTROLLED SUBSTANCES;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER ST.
JAIL DATE: 01/10/2018 NAME: JUNE M MANN YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 01/10/2018 NAME: KAYLA BURT YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: F CHARGES: TRAFFICKING IN CERTAIN CONTROLLED SUBSTANCES
JAIL DATE: 01/10/2018 NAME: LARRY HAMILTON YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);REGISTRATION,SUSPENDED, CANCELED, OR REVOKED.;RECKLESS DRIVING;STOP SIGN;DRIVING ON THE SIDEWALK
JAIL DATE: 01/11/2018 NAME: MONICA N PARKER YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 01/10/2018 NAME: SHAKUR WARNER YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: FORGERY IN THE FIRST DEGREE;IDENTITY FRAUD/ELEMENTS OF OFFENSE;VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);POSSESSING FALSE IDENTIFICATION DOCUMENT
JAIL DATE: 01/10/2018 NAME: STACY B HAMMOCK YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 01/09/2018 NAME: APRIL N BROWN YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(ALLEN)
JAIL DATE: 01/09/2018 NAME: BRELATISY WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;CRUELTY TO CHILDREN 2ND DEGREE
JAIL DATE: 01/09/2018 NAME: CORDELE JACKSON YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 01/09/2018 NAME: JACOB WITHERSPOON YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;TRAFFICKING IN CERTAIN CONTROLLED SUBSTANCES
JAIL DATE: 01/09/2018 NAME: JAMAL JONES YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 01/09/2018 NAME: JAMES L BYRD YEAR OF BIRTH: 1929 RACE: W SEX: M CHARGES: MURDER;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C
JAIL DATE: 01/09/2018 NAME: ROBERT W DAVIS YEAR OF BIRTH: 1958 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 01/09/2018 NAME: ROBERT VAUGHN YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);VIO.OF PROB.REC.CT.(BUCKNER);VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C
JAIL DATE: 01/09/2018 NAME: SENERIO THOMAS YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 01/09/2018 NAME: TRAVIS MCKENZIE YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 01/08/2018 NAME: ANTONIO WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: DISORDERLY CONDUCT;VIOLATION OF PAROLE;SIMPLE ASSAULT ATTEMPT TO COMMIT VIOLENT INJURY
JAIL DATE: 01/08/2018 NAME: DYLAN M RHODES YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 01/08/2018 NAME: JAMES R TIDWELL JR. YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO. OF PROB.S.C.
JAIL DATE: 01/08/2018 NAME: PRINCESS GRIER YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING;THEFT OF SERVICES